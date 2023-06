Lega: "L’Ausl sposta le attrezzature"

Luca Cardi (Lega) ieri ha attaccato Ausl parlando di "uno smantellamento del punto nascite di Cento di diverse attrezzature tra cui una vasca per parti" e aggiungendo: "Si tratterebbe di materiale nuovo da trasferire a Ferrara". Pronta la replica di Ausl che smentisce tutto: "Le attrezzature che si stanno rimuovendo non saranno indirizzate a Cona ne’ a nessun altro ospedale o struttura, in quanto trattasi di attrezzature dichiarate ’fuori uso’ - non nuove come è stato riportato – e la loro rimozione rientra nel normale ricambio di presidi. A fronte di tale rimozione è già stato attivato l’iter per le nuove attrezzature".