Lega, obiettivo rinnovamento . Lodi: "Il partito vuole ’contare’. In lista spazio alla società civile e a chi ha ottenuto risultati"

"Anselmo si spaccia come civico, ma in realtà è il candidato sindaco del Pd: sta proseguendo con la loro politica. Ossia attaccare il sottoscritto e il sindaco Alan Fabbri". Il vicesindaco Nicola Lodi risponde, in qualche modo, alle ‘punture’ assestate dall’avvocato all’attuale maggioranza nel corso della sua presentazione pubblica come candidato sindaco. In realtà, per l’esponente del Carroccio – che sarà il capolista alle prossime amministrative – è l’occasione per fare il punto sul "grande lavoro che stiamo facendo" per reclutare "la classe dirigente che si candiderà con noi".

È evidente che l’obiettivo del partito – che si presenterà al cospetto degli elettori con un peso sensibilmente diverso rispetto a quello che ebbe nel 2019 – è quello "di contare". Centrale, dunque, sarà individuare le figure giuste che riescano il più possibile a catalizzare consenso. "Puntiamo su figure di grande spessore – prosegue il numero due della giunta – che renderanno il nostro partito molto competitivo. Si tratta per lo più di figure che vengono dalla società civile. Un partito rinnovato e attrattivo". Non ci si potrà più permettere, a giugno, di commettere gli stessi errori di cinque anni fa. Del gruppo consiliare cosa resterà? Su questo il vicesindaco non si sbilancia ma assicura che "la scelta dei nomi da candidare sarà ben ponderata". Anche per designare i ruoli che ciascun partito avrà all’interno della Giunta, non basterà "solo calcolare il peso elettorale". Perché Lodi è certo che "il sindaco farà le attribuzioni dei ruoli sulla base del lavoro e dei risultati portati a termine nel corso del mandato". E qui si torna al punto politico, più strettamente legato al partito. "Posso dire con grande sicurezza – scandisce – che il Carroccio in questi anni ha mantenuto tutti gli impegni dell’agenda politica che aveva assunto con gli elettori cinque anni fa. Dalle frazioni alla Gad, passando per la sicurezza e l’urbanistica". Anche il Pd, per bocca del segretario comunale Alessandro Talmelli, ha ribadito di voler impostare un lavoro molto fitto sulle frazioni, avviando anche un sondaggio ad hoc per capirne criticità e punti di forza. È evidente che gran parte della campagna elettorale sarà giocata su questo terreno. "Sulle frazioni, per questa giunta, ho lavorato io prima di tutti – afferma Lodi – e i risultati sono tangibili. Saranno comunque gli elettori a decidere". Nel frattempo, il Carroccio prova a serrare i ranghi e a cambiare pelle, cercando di presentarsi agli occhi degli elettori con un’iniezione di forze nuove. Martedì prossimo è in programma la prima riunione per cesellare la lista. È verosimile, comunque, che per lo meno i fedelissimi del vicesindaco – Fabio Felisatti, Mauro Magni e Andrea Martinelli – restino al loro posto in consiglio. O meglio, vengano ricandidati. L’ultima provocazione, è per il competitor di Fabbri, Fabio Anselmo. "Benché siano arrivate da Roma pressioni finalizzate a ricompattare la sinistra sul nome dell’avvocato – spiega Lodi – è lampante l’esatto contrario: si tratta di un profilo estremamente divisivo. Tant’è che a sinistra molti non lo sostengono. La sua candidatura, segnerà la fine del Pd".