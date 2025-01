"Lega, siamo pronti a iniziare il nuovo corso. A fine mandato non sosterremo un Negri bis"

"Terminato il mandato elettorale, si considererà conclusa definitivamente l’esperienza politica con l’amministrazione Negri". È solo uno dei passaggi della lettera con cui il nuovo segretario della Lega Salvini Premier – Sezione di Comacchio Dario Carli, traccia le prospettive a livello locale con uno sguardo proiettato anche alle prossime elezioni amministrative del 2026. "È trascorso poco più di un mese dalla mia nomina a segretario della Lega Salvini Premier sezione di Comacchio, e come avevo annunciato si sarebbe aperta una nuova stagione – scrive Carli –. Una nuova Lega, che torni a chiedere ai cittadini come migliorare la loro vita e alle imprese come sostenere i loro progetti di sviluppo. Mi piace rubare una piccola frase spesso ripetuta dal governatore del Veneto Luca Zaia: "Facciamo di un problema una risorsa". Ad oggi è giusto nei confronti dei cittadini e degli elettori della Lega chiarire alcuni precisi punti". Il primo: "Ho ereditato un movimento capitanato da Maura Tomasi, attuale Vice Sindaco, che lo ha condotto per tanti anni con impegno e dedizione. La stessa non ne fa più parte oramai da più di un anno e mezzo, e non ne farà più parte nemmeno in futuro". Secondo punto: "La Lega, da movimento politico leale e rispettoso degli impegni assunti dal mandato elettorale del 2020, rimarrà all’interno di questa amministrazione fino al suo termine naturale, ma ne seguirà l’operato passo a passo per continuare il buon lavoro sino ad oggi fatto". Terzo e ultimo punto, "terminato il mandato elettorale – spiega il neo segretario –, si considererà conclusa definitivamente l’esperienza politica con l’amministrazione Negri. Lavorerò perché la Lega da oggi faccia parte di un centro destra unito, rispettando quelle che saranno le decisioni maturate, sul nome del nuovo candidato Sindaco, dal tavolo del Centrodestra in regione. È iniziata una nuova stagione per la Lega a Comacchio", conclude Dario Carli. Questo, dunque, il nuovo percorso tracciato dalla Lega, a poche settimane dal congresso dello scorso dicembre che ha portato all’elezione dell’attuale direttivo alla presenza del commissario provinciale Stefano Corti e formato, oltre a Carli, da Alessia Bulgarelli, Gilberto Bertarelli, Matteo Cavallari e Claudio Peretti. E tra i primi impegni, per il prossimo 20 gennaio è previsto un incontro con commercianti e cittadini per conoscere le loro istanze, condividere idee utili al sostegno del settore e ad attrarre visitatori, valorizzando il rinnovato viale Carducci/ Querce di Lido degli Estensi.

Valerio Franzoni