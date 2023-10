Lega silente sul sostegno ad Azzalli. Curtarello sta meditando lo strappo?

Per il momento sono suggestioni. Rumors che, tuttavia, se confermati, rappresenterebbero un grattacapo notevole per il centrodestra argentano. Se infatti la capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, ha raccolto gli endorsement di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Rete Civica, chi latita nel dibattito politico è la Lega. Per ora non si registrano prese di posizione ufficiali del Carroccio. Si può dire, anzi, che fino a oggi il segretario provinciale, Ottavio Curtarello, non abbia proprio toccato palla. E questa ambiguità porta a pensare che il capogruppo leghista in consiglio comunale, stia tentando di giocare una partita parallela. Dopo la sconfitta – di misura – del 2019, pare che Curtarello non se la sia messa via. Anzi. Sembra che stia provando a rimettersi in gioco in prima persona, riproponendosi come candidato sindaco. E, ad affiancarlo in questa crociata in nome di Alberto da Giussano, ci sarebbe lo storico esponente del Carroccio, Giuseppe Brina. Se le voci fossero confermate, la ferita nel centrodestra inizierebbe a sanguinare.

Considerando i nuovi rapporti di forza nel centrodestra, le chance di una corsa in solitaria sarebbero pressoché nulle. Una donchisciottesca cavalcata su un ronzinante piuttosto affaticato. Tra l’altro, un’ipotetica candidatura autonoma rispetto agli altri partner della coalizione, rischierebbe di incrinare i rapporti tra gli alleati anche al di là dei confini argentani. Insomma, benché con proporzioni diverse, con questi presupposti si rischierebbe una Comacchio due.

Fuori di metafora, essendo Curtarello, formalmente, il segretario provinciale del partito, sarebbe un po’ complesso – anche a Ferrara – motivare con argomentazioni questa scelta. La sezione argentana di Fratelli d’Italia, nella sua presa di posizione a favore di Azzalli, ha fatto un passaggio politico molto interessante: "Pur avendo i numeri e le percentuali per poter proporre un nostro candidato di partito – così nella nota – pensiamo che convergere su un civico come Gabriella sia la scelta migliore, e questo non solo perché Azzalli rappresenta la concreta possibilità di unire la coalizione, ma anche perché, con la sua esperienza e le sue capacità, risulta essere una garanzia di competenza e conoscenza della macchina amministrativa e delle politiche di cui Argenta ha bisogno". Insomma, leggendo queste parole, si dovrebbero sgretolare tutte le velleità particolari, in favore – se non altro – del pragmatismo e della convenienza politica. A meno che, Curtarello, non applichi alla lettera la massima di Flaiano. Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole.