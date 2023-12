Lega Spi Cgil, Paparella al posto di Giorgio Baroni: "Auguri di buon lavoro" Il Comitato Direttivo della Lega Spi Cgil Ferrara ha eletto all'unanimità Mirco Paparella come nuovo Segretario. Ex responsabile amministrativo, Mirco ha messo a disposizione il suo tempo libero come volontario. Auguri di buon lavoro per questo importante ruolo.