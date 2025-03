Legacoop Estense, le sfide: "Crescita sostenibile e inclusiva. E’ la nostra grande missione"

Oltre 200 persone, tra delegati e ospiti, hanno partecipato al cinema teatro arena di Modena, all’assemblea annuale di Legacoop Estense. ’Uniti diamo forma al futuro’, il titolo scelto per un’assemblea di metà mandato che è stata anche l’occasione per celebrare il 2025 come anno internazionale delle cooperative: una mattinata di confronto, insieme a cooperative associate e ospiti esterni, sulle sfide sociali ed economiche del contesto attuale, dalla dimensione locale a quella internazionale. Ospite d’eccezione la giornalista Giovanna Botteri che, con la sua Lectio “Italia e Europa al bivio. Quale futuro?”, ha portato un contributo di analisi e visione sull’impatto del contesto geo-politico attuale e sulle prospettive per il prossimo futuro. "Con la proclamazione dell’Anno Internazionale delle Cooperative – ha sottolineato il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri nel suo intervento di apertura – l’Onu ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale che le cooperative svolgono nel fronteggiare le sfide globali odierne, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva. Un ruolo oggi più che mai cruciale, davanti a una fase storica di grande disorientamento e incertezza, in cui l’Europa si trova a dover riaffermare quale idea di società intende perseguire. La cooperazione dovrà essere capace di restare centrata sui suoi valori di sempre. Vogliamo un’Europa che continui a costruire pace, libertà, democrazia, a promuovere il benessere e la coesione sociale. In questa Europa noi crediamo e chiediamo all’Europa di credere nella cooperazione, come soggetto dell’economia sociale capace di perseguire gli obiettivi".

Delle principali sfide si è parlato nella tavola rotonda ’Globale, locale. Il ruolo dei territori nelle sfide internazionali’, che ha messo a confronto mondo della cooperazione – sono intervenuti i vicepresidenti di Legacoop Estense Francesca Federzoni e Daniele Bertarelli e il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni – con il mondo delle istituzioni, con interventi del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi e dell’assessore regionale Davide Baruffi. Al centro del dibattito, il tema dei partenariati pubblico-privato che, nelle parole di Francesca Federzoni, "costituiscono una modalità di lavoro efficace, in cui il pubblico fa da regista e il privato investe risorse, competenze, idee innovative e progettualità per offrire i servizi migliori. Abbiamo bisogno di istituzioni forti, che siano al fianco delle imprese, perché desideriamo essere partner che co-progettano e non meri esecutori, ognuno nel rispetto del proprio ruolo".