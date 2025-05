Legale minacciato col rito voodoo: "Grave attacco a chi tutela i diritti. Un segno d’allarme, vicini a Enrico"

Non si placa l’ondata di solidarietà per Enrico Segala (nel tondo), avvocato e consigliere comunale Pd recentemente minacciato di morte con un rito voodoo da un assistito nigeriano che lo incolpava di non avere evitato la sua espulsione dall’Italia. Con una nota, anche la Camera penale ha dichiarato la propria vicinanza al collega. "L’episodio, purtroppo non isolato in quanto in passato altri colleghi del nostro foro sono stati oggetto del medesimo trattamento da parte di propri assistiti, rappresenta un grave campanello d’allarme in ordine alla china che sta assumendo il rapporto tra avvocato e cliente – spiega il direttivo dei penalisti ferraresi –. Queste azioni, volte ad intimorire figure professionali che hanno il difficile quanto fondamentale compito di tutelare dentro e fuori le aule di giustizia i diritti di tutti i cittadini, diventano, in tal modo, veri e propri attacchi alla collettività".

La funzione dell’avvocato, prosegue la Camera penale, "è, infatti, quella di assicurare che il processo si svolga nel rispetto delle regole, al fine di proteggere le garanzie del singolo individuo che si trova sotto accusa e, al tempo stesso, i principi su cui si fonda uno stato democratico. È pertanto necessario, oltre che doveroso, respingere con forza ogni tentativo di intimidazione nei confronti degli avvocati, i quali rappresentano l’ultimo baluardo a difesa del cittadino dalla pretesa punitiva dello Stato".

Secondo le statistiche elaborate dal Consiglio nazionale forense, tra il 2021 e il 2023 oltre trecento avvocati sono stati oggetto di minacce, intimidazioni o vere e proprie aggressioni, semplicemente per aver svolto il proprio lavoro. "Questi dati – chiudono i penalisti – descrivono la crescente esposizione degli avvocati a situazioni di pericolo concreto e ciò non è più tollerabile. Al collega Segala e a tutti i colleghi che hanno subito trattamenti analoghi in passato, la nostra più profonda solidarietà e vicinanza".

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Anselmo, avvocato e consigliere comunale. "Non tutti gli avvocati sono uguali – scrive sulla propria pagina Facebook –. Alcuni scrivono le leggi che distruggono i diritti. Altri provano a difenderli. Avvocati che non hanno auto blu e che non fanno carriera nei salotti istituzionali. Avvocati come Enrico Segala, che lavora ogni giorno a fianco di persone che per lo Stato non esistono. Solidarietà all’amico e collega Segala, un bravo avvocato e, soprattutto, una buona persona".

