Legalità e Costituzione,. Libera Ferrara incontra gli studenti dell’Einaudi

‘Libera Ferrara’ incontra gli studenti dell’’Einaudi presso la Facoltà di Giurisprudenza. Un’occasione per confrontarsi sul tema della legalità e sulla Costituzione. Nuovi appuntamenti di ApertaMente. Oggi, dalle 11.10 alle 13 si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, a Palazzo Trotti Mosti, in Corso Ercole I d’Este, 37 il secondo incontro con l’associazione “Libera Ferrara”. L’incontro sarà un’occasione per un confronto con gli studenti di alcune classi del triennio sul tema della “legalità” e sull’importanza della Costituzione. Interverranno alcuni esponenti di “Libera”. Coordinerà il prof. Alessandro Moretti, docente di Lingua e Letteratura italiana e Storia dell’Istituto. E’ aperto alla cittadinanza.