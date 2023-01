Legalità, incontri con gli alunni

La compagnia portuense ha inaugurato il ciclo degli incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie. L’iniziativa è promossa dai militari ogni anno, nel solco della campagna per la “cultura della legalità” del Comando Generale dell’Arma e del “protocollo d’intesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile”, sottoscritto dalla Prefettura di Ferrara con le Istituzioni del territorio, tra cui le forze dell’ordine e gli enti locali. Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi, partendo dal concetto di legalità, su temi di particolare interesse e attualità, quali il bullismo, i rischi delle sostanze stupefacenti, i pericoli della strada e la violenza di genere, anche illustrando l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri le azioni per contrastare ogni forma di illegalità. L’incontro inaugurale si è tenuto stamattina presso l’IPSIA (Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato) “Rita Levi Montalcini” di Argenta nel Ferrarese, diretto dal professore Diego Pelliccia, dove i militari – alla presenza della vicepreside, Ilaria Bencivenni, e dei coordinatori di classe, Diego Tartari e Tommaso Bosi, tutti supportati dai coordinatori del Team antibullismo della scuola, Alessandra Ferlini e Vincenzo Marturano – hanno incontrato complessivamente 40 ragazzi delle classi 2^ e 3^. La mattinata è iniziata con una domanda agli studenti: “Cos’è la legalità?“, ed è proseguita discutendo, in particolare, dei bulli e delle loro vittime.