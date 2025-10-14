Legalità Junior, incontri nel nome di Marco Coletta

Tre giorni di iniziative che andranno a coinvolgere complessivamente 500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Tre giorni che si apriranno nel ricordo di Marco Coletta (foto), a 20 anni dalla sua prematura scomparsa, con una cerimonia al cippo che lo ricorda nel parco a lui intitolato. Da oggi a giovedì, tra il parco Coletta, il parco Giordano Bruno e la Sala Estense, si terrà la seconda edizione della Festa della legalità junior, promossa in sinergia dall’assessorato comunale alla Sicurezza e dalla Regione, e curata dall’Ufficio sicurezza urbana del Comune e dal Centro di Mediazione. Dall’educazione stradale fino alla promozione di una comunicazione non ostile nell’era digitale, passando per un focus sull’equità dei diritti: diversi gli appuntamenti, tutti legati tra loro dal filo dell’affermazione della cultura della legalità. Si parte alle 9 al parco Giordano Bruno con un laboratorio di educazione stradale, rivolto agli studenti degli istituti primari. Alle 11, al cippo del parco Coletta, cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità nel ventesimo anniversario della scomparsa di Marco Coletta, giovane vittima di un tragico incidente stradale, al quale è stato intitolato il parco che accoglierà la rassegna. A seguire, alla sala polvalente ai piedi del Grattacielo, la testimonianza diretta della famiglia Coletta in dialogo con Nicola Bianchi, giornalista de Il Resto del Carlino e autore del libro ‘La strada di Marco’ (Faust Edizioni). Al termine della testimonianza si terrà un ulteriore momento di approfondimento sull’educazione stradale, a cura degli agenti del corpo di polizia locale. Protagonisti dell’incontro dedicato alla memoria di Marco, gli alunni delle scuole del territorio.