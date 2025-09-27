Legalità, la Cisl guarda ai giovani. Evento con la Fondazione Falcone: "Li educhiamo a legalità e lavoro"

È un impegno che parte da oggi ma guarda al futuro. Parla ai giovani, indicando loro la strada della legalità. Il valore della testimonianza, il caposaldo del sindacato. Sono queste le direttrici lungo le quali si snoda l’evento ’Educare alla legalità e al lavoro dignitoso’ organizzato dalla Cisl i Ferrara in collaborazione con la fondazione Falcone e indirizzato agli studenti delle superiori. L’evento, che si snoda in più fasi, è in programma giovedì 2 ottobre dalle 9 in Sala Estense. Il segretario della Cisl, Giuseppe Tagliavia, è molto netto. "Non basta – dice – spiegare ai ragazzi che è giusto seguire le regole e che la legalità sia un valore imprescindibile. Bisogna trasmettere loro che non seguire le regole, anche nel lavoro, rappresenta uno svantaggio collettivo, per l’intera società". A dare forza ai concetti, ci sono le immagini e i volti. Le testimonianze. Quelle racchiuse "nel docufilm che verrà proiettato e che racconta proprio di come la legalità sia l’unica via possibile per un lavoro giusto". In particolare in alcuni settori, fra cui l’agricoltura. "La Cisl – conclude Tagliavia – non è solo una sentinella nei posti di lavoro, ma ha dalla sua l’arma della prevenzione". L’auspicio espresso dagli altri due componenti della segreteria Cisl, Luigi Baiano e Sandra Rizzo, è proprio quello che "non si tratti solo di un evento singolo, ma dell’inizio di un percorso strutturato, sui temi della legalità". "Eventi come questo – aggiunge Emilia Dimitri, dirigente scolastica del Bachelet – sono fondamentali non solo per il contenuto in sé, ma perché è fondamentale che i ragazzi abbiano insegnamenti che vadano oltre le mura scolastiche". La pensa allo stesso modo anche Elena Angelini, docente dell’Einaudi. Massimiliano Urbinati, preside del Vergani-Navarra, sente molto suo l’appuntamento essendo a capo di un istituto agrario. "I ragazzi – spiega – devono sapere che esistono o istituzioni di questo tipo, devono essere formati a un lavoro di qualità e dignitoso. Ma, soprattutto, devono sapere che non sono soli". L’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti, fa suo il messaggio dell’evento e lo restituisce sotto forma di responsabilità collettiva. "Penso – chiude – che eventi come questi rappresentino davvero un valore aggiunto per la città e per i nostri giovani. Sarà un momento di grande importanza, la costruzione della legalità è un processo che richiede lo sforzo di tutti".