Legalità, ospite in municipio Gianmaria Siani

Tra gli appuntamenti della settimana della legalità a Cento, domani alle 18.30 in sala del Consiglio Comunale, all’apertura della seduta vi sarà ospite Gianmario Siani, nipote di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. Vi sarà poi, alle 21 in sala Zarri, l’incontro pubblico dal tema ‘Il giornalismo come voce di libertà’, durante Gianmario Siani racconterà di Giancarlo e della sua battaglia, divenuto simbolo di tutti i precari dell’informazione, spesso voci fuori dal coro che, allora come oggi, senza garanzie, raccontano le notizie più scomode e scarpinano per trovarle. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Edoardo Accorsi e a Gian Maria Manghi, capo della segreteria politica della Regione con delega alla legalità. Un incontro organizzato in collaborazione con la Giancarlo Siani Fondazione Onlus, Libera, Avviso Pubblico e Comune di Cento.