Legalità & profitto, il premio ad Ahrcos

Anche un’azienda centese riceverà il premio Legalità & Profitto, il riconoscimento che, giunto alla quarta edizione, premia le realtà che si distinguono per il rispetto delle regole e per la capacità di generare profitto. Si tratta di Ahrcos, società selezionata tra le cento imprese italiane (unica del settore delle costruzioni) insignite del prestigioso riconoscimento promosso da Economy Group, con il patrocinio del Senato e la collaborazione di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione. "Questo riconoscimento premia le aziende che hanno ottenuto il rating di legalità, distinguendosi per trasparenza, solidità finanziaria e piena conformità alle normative – dicono dall’azienda centese che ha una sede anche all’estero –. Un risultato che dimostra come successo economico e integrità aziendale possano coesistere, superando la convinzione che la competitività di mercato debba sacrificare il rispetto delle regole".

La cerimonia di premiazione si terrà il 4 aprile alla Sala Capitolare del Senato. Il premio verrà consegnato da Eugenio Fusco, sostituto procuratore aggiunto di Milano, e dal Giuseppe Sisto, viceministro alla Giustizia. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla WebTV del Senato e sul canale Youtube di palazzo Madama. "Un traguardo – sottolineano ancora con orgoglio – che conferma l’impegno di Ahrcos nel coniugare etica aziendale e valore concreto per il mercato e la società". A quanto spiegano anche gli organizzatori, il premio Legalità & Profitto è un riconoscimento che fa la differenza. "È importante perché celebra le aziende che rispettano le regole – spiegano dal gruppo che lavora al premio –, valorizza un’economia basata su trasparenza, integrità e innovazione. Le imprese premiate sono le Pmi italiane più meritevoli, scelte per la loro integrità, capacità innovativa e contributo allo sviluppo sostenibile del Paese. Sono state selezionate cento aziende meritevoli che hanno ottenuto il rating di legalità, dimostrando di essere esempi virtuosi per tutto il tessuto economico italiano. La selezione è stata operata in maniera rigorosa e imparziale, grazie a una giuria composta da Economy Group e Rsm, con il patrocinio del Senato e la collaborazione dell’Anac. È un esclusivo riconoscimento per le imprese oneste e vincenti".

l. g.