Legambiente, la classifica. Ecosistema urbano, bene la differenziata. Male il livello dell’aria

Ferrara è al 19esimo posto della classifica su ’Ecosistema urbano’ di Legambiente stilata (si tratta del trentesimo anno) per misurare le performance ambientali delle città. Se n’è parlato ieri nel corso di un articolato convegno, all’interno dell’Istituto Dosso Dossi, dedicato alle città come motore della transizione ecologica. La graduatoria viene effettuata analizzando diciannove parametri (si riferiscono tutti al 2022) fra i quali polveri sottili e concentrazione di biossido di azoto, raccolta differenziata e produzione di rifiuti, capacità di depurazione delle acque e perdite dalla rete idrica (ben un terzo la media), trasporto pubblico e tassodensità di motorizzazione. E ancora: rete ciclabile, verde urbano, energie rinnovabili, uso efficiente del suolo.

La città estense conquista il primo posto nella raccolta differenziata con un valore molto alto (87,6%). Mediamente la sua posizione è soddisfacente tranne che nel "livello dell’aria che si respira", cioè la qualità dell’aria in relazione ai limiti di legge e ai valori dell’Oms. Ferrara, infatti, si colloca nel folto gruppo di coda con valutazione "scarsa". Qualche altro dato: il consumo medio di acqua è di 143 litri a testa al giorno e la dispersione è pari al 32% (un valore elevato ma c’è chi fa molto peggio). Alta è la produzione di rifiuti urbani, soddisfacente il livello di verde pubblico fruibile mentre le energie rinnovabili in edifici pubblici potrebbero trovare più spazio (al riguardo fra città e città ci sono sbalzi siderali).

"Quello contemporaneo – si legge nel corposo rapporto – è senza dubbio il ‘secolo urbano’ se si considera il punto di vista quantitativo: a livello globale, infatti, i cittadini erano 751 milioni nel 1950, sono oltre 4,5 miliardi oggi, saranno il 70% della popolazione mondiale nel 2050 e, secondo le stime dell’Onu, la popolazione urbana mondiale crescerà di altre 700 milioni di unità entro il 2030, raggiungendo quota 5,2 miliardi". Davide Ferraresi, presidente regionale di Legambiente, presentando i dati, ha illustrato alcuni interventi di recupero e qualificazione urbana realizzati a Marzabotto e a Modena, esempi di come sia possibile trasformare positivamente le città e accrescere il benessere dei cittadini. Paola Fagioli, componente della segreteria della stessa Legambiente regionale, ha poi osservato come il dato ferrarese sia in linea con quello dell’Emilia-Romagna. Quanto ai progetti di riqualificazione, si è augurata che il Feris ferrarese, "strettamente privato", possa trovare "un percorso partecipativo più aperto". Ha infine giudicato positiva la recente introduzione, in alcune aree della città di Bologna, del limite di velocità di 30 chilometri orari: "La velocità di trasferimento è cambiata poco ma è calata del 20%, invece, l’incidentalità".