Legambiente:: "Regole per pesticidi e fitofarmaci"

La tutela della salute dei cittadini deve essere garantita sempre, anche in presenza di attività economiche che comportano il rilascio di sostanze nocive nell’ambiente. A partire da questo principio, Legambiente Emilia-Romagna ha sollecitato nei mesi scorsi l’azione del Comune di Poggio Renatico, territorio con importanti aziende agricole, e attualmente privo di un regolamento di igiene e sanità pubblica, affinché si dotasse di questo strumento per regolamentare l’uso di pesticidi e fitofarmaci in ambito urbano e in prossimità di abitazioni.

La richiesta è sorta a partire da segnalazioni di disagi significativi subiti da cittadini residenti in prossimità di aree agricole soggette a trattamenti con simili prodotti. "Lo scopo delle Linee di Indirizzo è quello di tutelare la popolazione rispetto all’esposizione a sostanze nocive, garantendo la giusta informazione sulle sostanze usate e soprattutto un corretto preavviso di almeno 24 ore per chi risiede in prossimità di coltivazioni", spiega l’associazione.