Legge regionale sul terzo settore, il punto con gli esperti

La nuova legge regionale su terzo settore, amministrazione condivisa e cittadinanza attiva è stata illustrata in un incontro alla Casa del Volontariato. A fare gli onori di casa l’assessore Delia Forte e, più tardi, il sindaco Andrea Baldini. I relatori hanno posto l’accento sulla "funzione di crescita sociale" e sul "valore solidale della partecipazione civica" alla base anche della pionieristica normativa per il mondo del volontariato. Un codice start-up che, così come già avvenuto nel Lazio ad esempio, si frappone tra i regolamenti nazionali e quelli locali. E che dispone "sinergie di intenti tra enti pubblici e terzo settore per captare e dare risposte ai bisogni delle comunità". È entrata nei dettagli la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra, firmataria della legge. Partendo dai concetti di "co-programmazione, co-progettazione, collaborazione e premialità degli interventi" ha approfondito, in una sorta di slogan "insieme è meglio", contenuti, percorsi, metodi e scopi della nuova direttiva, ai blocchi di partenza. Insomma: "l’unione fa la forza". Il tutto per "alleggerire il peso e la carica burocratica degli impegni e degli adempimenti che gravano sul volontariato".

Nando Magnani