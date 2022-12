Legionella, al via i controlli "Inizieremo dalle scuole"

Il Comune di Comacchio interviene per garantire una sempre maggiore sicurezza e qualità degli ambienti mettendo in atto un piano specifico per la prevenzione e controllo della legionella pneumophila negli edifici comunali, a partire dalle scuole. Sfruttando il periodo della sosta didattica in occasione delle festività natalizie, infatti, l’amministrazione comunale ha dato il via al monitoraggio degli impianti di ventilazione ed idraulico, che prevede tra gli interventi anche il prelievo e l’analisi di campioni.

"Attraverso questa iniziativa – conferma Maura Tomasi, vicesindaco ed assessore comunale alle Politiche educative – proseguiamo nel nostro impegno per garantire una scuola di qualità, possibile anche grazie all’aumento del comfort e della sicurezza per i più piccoli, le famiglie e tutto il personale che lavora negli istituti". Come viene ricordato dall’amministrazione comunale, negli ultimi mesi Comacchio ha dedicato una particolare attenzione alle scuole, sia in termini di investimenti sulla didattica – risale a poche settimane fa l’inaugurazione della prima aula multisensoriale all’interno di un edificio scolastico della provincia di Ferrara, che è stata realizzata negli spazi della scuola primaria Fattibello -, sia in termini di manutenzioni e riqualificazione degli ambienti educativi. "Le famiglie, il personale docente e di supporto e soprattutto gli studenti, hanno trovato quest’anno, al rientro a scuola dopo le vacanze estive, ambienti più belli, rinnovati: aule ritinteggiate, aree verdi e cortili interni riqualificati, locali ed arredamenti adattati alle esigenze connesse al nuovo anno scolastico. Crediamo molto nell’educazione, crediamo soprattutto che crescere in un contesto accogliente, ordinato, sano e gradevole sia un presupposto necessario e qualificante per i nostri giovani. Il nuovo affidamento assume il giusto valore se inteso in quest’ottica".

Un’operazione, quella del servizio di sorveglianza della legionellosi, che inciderà sul bilancio comunale per più di 13 mila euro. Lo scopo di questo importante servizio, dunque, è quello di garantire una sempre maggior sicurezza e qualità all’interno degli edifici comunali, tramite un piano ad hoc per la prevenzione e il controllo della legionella pneumophila. Un piano specifico che, come detto, ha preso il via dalle scuole: il tutto, a beneficio di studenti, insegnanti e personale scolastico che, terminate le festività natalizie, torneranno a vivere aule e gli spazi interni agli istituti per la ripresa dell’attività didattica.

Valerio Franzoni