Legionella a Comacchio (Ferrara), quattro palestre comunali chiuse: ecco quali

Analisi del batterio

Morta di legionella in ospedale a Reggio Emilia: l’Ausl attiva le indagini sulla Rsa che l’aveva ospitata fino a due giorni prima

Per approfondire:

Ferrara, 16 febbraio 2023 – Un nuovo caso di legionella che stavolta colpisce le palestre comunali di Comacchio. È alta l’attenzione in regione, dopo il caso di Reggio Emilia dove una donna di 87 anni è morta per una polmonite da legionella, durante il ricovero all’ospedale Santa Maria Nuova.

Il batterio è infatti risultato presente nelle docce della palestra della Scuola primaria di Fattibello, del Palazzetto Fattibello, del Centro sportivo Scantamburlo di Porto Garibaldi e del Centro Beach Tennis; struttura, quest’ultima, attualmente chiusa. Scattano gli interventi di disinfezione.

Come specifica il Comune, che aveva avviato il monitoraggio lo scorso dicembre sugli impianti di ventilazione ed idraulico, a partire dalle scuole: “L'esito positivo del monitoraggio riguarda le sole docce delle strutture”.

Il sindaco Pierluigi Negri, proprio in queste ore, sta adottando l'ordinanza di esecuzione di tutte le operazioni previste dal 'Piano di autocontrollo’ per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, nonché la sospensione immediata all'utilizzo per le strutture fino a completamento degli interventi di disinfezione e nuove campionature di verifica negative.