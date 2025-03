Lei, la nostra eroina, ’Matita hb’. E la lettura diventa un piacere

La voglia di leggere… vien leggendo. Matita hb, una di noi. Vi proponiamo la recensione di un libro molto speciale: il nostro preferito. Chi dice che i bambini e i ragazzi non leggono più? Non certo noi della classe 4 C della scuola primaria “Giacomo Matteotti” di Ferrara.

Così inizia l’articolo, quello che in gergo giornalistico si chiama attacco o lead, scritto dai giovani reporter della 4 C della Matteotti. Andiamolo a leggere. E che vinca il migliore il campionato di giornalismo sta entrando nel vivo in un arcobaleno di idee messe sulla carta dai giovani reporter.

Posate la Play Station, spegnete cellulari e tablet e seguiteci alla scoperta di un libro che, siamo sicuri, saprà emozionarvi. Avete tra gli otto e i quattordici anni? Amate le avventure? Siete dei tipi fantasiosi? Non vi dispiace un po’ di sano romanticismo? O anche, perchè no, se siete adulti… non vi dovete far scappare Lei, la nostra eroina, “Matita hb”. Occhiali tondi, codini sbarazzini e sorriso furbetto, siamo certi che vi saprà conquistare con la sua irresistibile simpatia e il suo entusiasmo contagioso.

Di lei possiamo dire che: adora scrivere e leggere, ha una Bff (Nora), un’acerrima nemica (Seppia Catarroni) e una cotta per un certo… “nessuno di speciale”. Insieme a lei stiamo vivendo mille emozioni e capendo che si può sorridere anche (e soprattutto) delle proprie disavventure. Matita, “Tita” per gli amici, nel suo diario racconta la sua vita di bambina di nove anni con uno stile ironico, allegro e molto scorrevole.

Racconta di “Powercat” (il suo fumetto preferito), di quello che le succede a scuola e a casa, dei suoi rapporti con gli amici e condivide con noi lettori le sue idee geniali e il suo personale punto di vista sull’amore e sui sentimenti.

Che bello quando scrive delle lettere alla se stessa del futuro, dandosi consigli e immaginando i suoi outfit! Avrà i capelli lunghi? I cerchi alle orecchie? Una borsa piccola a tracolla che dondola quando cammina? Scriverà ancora storie d’avventura? Amerà ancora Jacopo Donati? (Shhhhhh… è un segreto!)

Un’idea originale che ci ha ispirato un’attività in classe: la capsula del tempo… magari, però, di questo, ne parleremo in un altro articolo!

E non potete perdervi nemmeno l’episodio: “Cronaca di una divisione”… racconto semiserio di un’interrogazione da brividi (piccolo spoiler: è andato tutto bene).