L’Einaudi e i ’viaggi della memoria’: "Studenti nei luoghi della storia"

Il confine tra studiare la storia e viverla è segnato da una maggiore comprensione del passato e di quanto il passato influenzi il presente. Si può spiegare così il titolo del progetto presentato dall’istituto ‘Luigi Einaudi’ di Ferrara: ‘Italia-Polonia 1943-2023: dove inizia e finisce l’Europa tra storia, memoria e attualità’. L’istituto è infatti tra i vincitori del bando dell’assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ‘Viaggi della memoria e attraverso l’Europa’, risultando nelle primissime posizioni tra tutte le scuole della Regione. Il progetto si avvale della collaborazione di alcune fra le più prestigiose istituzioni e associazioni che si occupano quotidianamente dei temi al centro del progetto, ovvero l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (ISCO), il Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah (MEIS), l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Scuola d’Arte Cinematografica ‘Florestano Vancini’ e l’Associazione delle famiglie dei combattenti polacchi in Italia. Così, due classi dell’istituto (5^C e 5^H) attraverseranno l’Europa orientale, con destinazione Cracovia, tra memoria di ciò che è stato e riflessione sul presente, in un percorso formativo di conoscenza e approfondimento che, attraverso la visita a luoghi simbolo della storia, della cultura e dell’identità ferrarese, emiliano-romagnola, italiana e europea e mediante incontri con personalità e opere letterarie, cinematografiche e artistiche, favorisca lo studio e la riflessione sull’importanza della storia e della memoria nella costruzione e nel rafforzamento del processo di integrazione europea. Insomma, una sorta di Viaggio della Memoria, che ha visto la regia del docente referente del progetto Michele Ronchi Stefanati. Partendo da Ferrara, le classi arriveranno nelle località polacche di Oswiecim (con visita al campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz, Monowitz, Birkenau) e Cracovia. Nel corso del viaggio, altre tappe, con visite brevi ma significative saranno Bologna (visita al cimitero polacco di guerra, il più grande dei quattro cimiteri italiani dove sono sepolti militari polacchi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale) e Vienna, con visita alla casa museo di Sigmund Freud. "Spero che questo progetto sia proficuo anche per il futuro esame di stato – commenta la dirigente scolastica dell’istituto, Marianna Fornasiero – spero anche che sia l’inizio di una fruttuosa collaborazione con il Meis e l’Isco per questo anno scolastico". Dopo la conferenza di presentazione, la presidente di Isco, Anna Quarzi, e il direttore del Meis, Amedeo Spagnoletto, hanno avviato ufficialmente questo percorso nella Memoria, con due interessanti lezioni per gli studenti.