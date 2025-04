L’Einaudi e il presidente della Provincia

Oggi all’istituto Einaudi si terrà un incontro tra il presidente della provincia Daniele Garuti e gli studenti che hanno costituito le associazioni cooperative scolastiche E-Viva9 e E-Design2. L’incontro riguarderà il tema della riqualificazione degli spazi scolastici, attività alla quale le due cooperative scolastiche si sono dedicate. La cooperativa E-Design2 si è occupata di realizzare un murale all’istituto Cosmè Tura di Pontelagoscuro seguendo un percorso di progettazione ideato dalla classe IV P dei Servizi commerciali - Design e grafica pubblicitaria per arrivare alla realizzazione pratica effettuata dalla classe IV Q del medesimo indirizzo di studi. All’incontro parteciperanno le referenti di Confcooperative, Eleonora Gastaldi e Beatrice Bregoli, che hanno tenuto le lezioni necessarie alle classi coinvolte per costituirsi in cooperativa.