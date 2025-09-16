L’eleganza della danza a Palazzo Giulio D’Este

Un nuovo bellissimo progetto vedrà impegnati i danzatori di Jazz Studio Dance, polisportiva O.Putinati, che si esibiranno oggi, alle 17 a Palazzo Giulio D’Este in Corso Ercole D’este 16, in una performance intitolata ’Suggestioni in danza dal Monte Verità’.

L’iniziativa per i soci del Garden Club nasce da una idea della Presidente Garden Club della città, Paola Roncarati, che ha voluto riportare l’attenzione sul Monte Verità, una collina situata ad Ascona, in Svizzera, che è stata famosa all’inizio del ventesimo secolo per essere stata sede di una comunità utopica e artistica.

La comunità di Monte Verità fu fondata nel 1900 da Henri Oedenkoven, un imprenditore belga, e dalla sua compagna Ida Hofmann, con l’obiettivo di creare un luogo di sperimentazione e di ricerca sulla vita sana e naturale. La comunità attirò molti artisti, intellettuali e attivisti dell’epoca, La comunità di Monte Verità era nota per le sue idee innovative e utopiche. Lo spettacolo di danza è un omaggio a Monte Verità, un luogo dove la libertà di espressione e la creatività si incontrano. Con ogni passo e ogni gesto, si è cercato di catturare l’essenza di questo luogo magico, dove la natura e l’arte si fondono.

La danza sarà un tributo alla visione di Rudolf von Laban, Suzanne Perrottet, Isadora Duncan e Mary Wigman, che hanno caratterizzato il Monte Verità con le loro opere e le loro idee innovative. I danzatori, guidati da Silvia Bottoni, esploreranno i sentieri e i boschi di Monte Verità, esprimendo la libertà e la spontaneità che questo luogo rappresenta attraverso movimenti fluidi ed espressivi con l’intenzione di trasmettere l’emozione e la bellezza di Monte Verità e la sua attualità nel presente. La performance è un omaggio alla creatività e alla libertà di espressione che questo luogo rappresenta.