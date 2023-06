L’Eleganzissima di Drusilla Foer "Vi porto in viaggio nella mia vita Una serata di risate e riflessione"

di Laura Guerra

Stasera sul palco del Ferrara Summer Festival arriva Drusilla Foer, con tutta la sua eleganza, delicata saggezza e intensità. Con ‘Eleganzissima’, da lei scritto e interpretato, porta in scena un viaggio nella sua vita. Con lei, anche i musicisti, Loris Di Leo, Nico Gori e Franco Godi.

Madame Foer, quale reazione ha dal mondo femminile?

"Una grande alleanza. Quello che sono e rappresento, penso sia in qualche modo accolto dal mondo femminile e mi fa piacere, perché toccare le corde del femmineo è una risposta al mio pensiero, che cerca il più possibile di essere aperto verso il sentirsi".

Drusilla usa il suo stile apparentemente lieve per dire più facilmente verità scomode?

"Credo che la lievità sia qualcosa di facile da accogliere, abbracciare. Con essa possano viaggiare anche i pensieri più duri, dolorosi, importanti e intensi. È come il garbo: che non minaccia. A volte le cose dette in modo prepotente o con toni duri, fanno retrarre dall’ascolto e dalla comprensione. Cerco di portare nel luogo della leggerezza anche tutto il mio mondo. Che è anche conflittuale, non tutto facile e sereno"

In una intervista ha detto che ‘ai personaggi è concesso tutto’: è così che supera il politically correct?

"In questo momento credo che il politically correct sia la cosa che meno serve. È importante che ognuno esprima la propria opinione, in modo garbato, con il rispetto dell’opinione e della visione altrui".

C’è qualcuno che la ispira nel suo modo di essere?

"Ho avuto tanti incontri nella mia vita, in momenti diversi, con una capacità differente di ascolto da parte mia. L’ispirazione principale è l’esperienza di ciò che ho vissuto e di chi sono stata capace di ascoltare. L’ascolto è molto importante: la distrazione nel rapportarsi con gli altri non porta a crescita interiore. Ci sono tante persone a cui devo la solidità di certi miei pensieri, distribuiti in tutta la mia vita e con maturità diversa".

Cosa mi dice di Ferrara?

"Ferrara mi ricorda il mio primo servizio fotografico con Mustafa Sabbagh, un grande fotografo che vive lì. Era luglio, ricordo il caldo, avevo i ventilatori addosso, con tanti abiti e chiusa in corpetti. Quando finimmo, visitai con calma, libertà e felicità questa città meravigliosa".

Che spettacolo sarà e che messaggio vorrà lanciare al pubblico?

"Vorrei che le persone uscissero dal mio spettacolo con un sorriso, pensieri e ricordi di una serata in cui si è riso, ascoltato musica, dialogato e si è parlato anche di temi importanti".

È un’icona di stile di cui c’era davvero bisogno per poter parlare di libertà, uguaglianza lasciando davvero un segno?

"C’è bisogno di responsabilità soprattutto verso se stessi. Responsabilità nel parlare di uguaglianza, di libertà di scegliere, di essere. Solo così il mondo si arricchisce di pensiero, si evolve e cresce una società libera".