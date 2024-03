L’Elysium circus di Kiev con Alice in Wonderland

L’Elysium Circus di Kiev porta al Teatro Comunale di Ferrara, stasera alle 20, ’Alice in Wonderland Reloaded’, un progetto artistico sofisticato ed elegante. Celebrato in tutto il mondo, lo spettacolo sarà capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. La Compagnia, composta da 25 artisti tra ballerini ed acrobati e guidata dalla direttrice generale Maria Remneva, ha conquistato il pubblico internazionale con la famosa storia tratta dal romanzo di Lewis Carroll e tutti i fantasiosi altri protagonisti della sua avventura: il Cappellaio Matto, la Regina Nera, il Bianconiglio, il Gatto del Cheshire. Sul palcoscenico verranno raccontate le loro storie, che si intrecciano con una linea narrativa più romantica, quella dell’amore tra Alice e un Principe Azzurro.

Una narrazione onirica e surreale capace di affascinare, emozionare e divertire un pubblico di ogni età, rievocando quel mondo fantastico in una spettacolare interpretazione circense che unisce teatro acrobatico, recitazione, danza, avvolti da una scenografia avveniristica che si avvale di tecniche digitali 3D. Con la direzione artistica e le coreografie di Yuliia Sakharova e Oleksandr Sakharov, il rinomato direttore artistico e coreografo del Circus-Theatre Elysium. Lo spettacolo sarà messo in scena stasera alle 20 al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà 5). Biglietti da 9 a 39 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili sia sul sito del Teatro sia su Vivaticket. Prossimi appuntamenti con opera/balletto: ’Il lago dei cigni, ovvero il Canto del Balletto di Roma’, sabato 23 marzo alle 20,30. Venerdì 5 aprile con replica domenica 7 aprile, in scena l’Orlando Furioso di Antonio Vivaldi.