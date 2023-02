L’emergenza meteo fa annullare la sfilata odierna del Carnevale

L’allerta meteo diramata per oggi che indicava pioggia ma soprattutto forte vento, ha frenato la corsa del Cento Carnevale d’Europa. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti, è arrivata la notizia dell’annullamento della quarta sfilata di carnevale di oggi, costringendo i cinque colossi di cartapesta a rimanere negli hangar, nonostante scalpitassero per mostrare il loro spettacolo al pubblico e raccogliere gli ultimi voti della giuria per la classifica finale che dirà l’Associazione carnevalesca che avrà vinto questa edizione.

"Con estremo dispiacere, vista anche la partenza che aveva avuto il carnevale con un super boom e che questa sarebbe stata un’altra domenica eccezionale – dice Riccardo Manservisi – abbiamo messo la sicurezza al primo posto, vista l’allerta arancione diramata dalla Regione e le previsioni meteo avverse che danno anche forte vento".

Uno stop davvero sofferto. "Essere professionali non vuol dire far la differenza solo con grandi numeri o gestire bene le emergenze, ma anche gestire con anticipo quelle che possono essere anche problematiche di questo genere – aggiunge –. Decisione certo presa a malincuore perché è un danno economico non indifferente per quanto riguarda la Manservisi Eventi e per il carnevale è uno stop che non ci voleva. Eravamo tutti pronti per un’altra bellissima domenica ma prima di tutto viene la sicurezza. Sarebbe stato un grande rischio e abbiamo preso una decisione di grande responsabilità".

Tutto rimandato al gran finale dunque di domenica prossima e da domani si deciderà anche se la giuria voterà anche all’ultima sfilata.

Grande successo invece, l’ha avuta la camminata in maschera del carnevale che ieri ha contato oltre 500 partecipanti, compreso il vicesindaco Vito Salatiello. Organizzata dalla Polisportiva Centese con la partecipazione delle scuole Carducci e Guercino e dei Toponi nella dimostrazione della cartapesta. A vincere sono stati il Gruppo Finale Emilia vestiti da cappucetto rosso, il piccolo Giacomo Martini travestito da Capitan America, la bimba Renata Gotti nei panni di una fatina e per gli adulti Mirco Bastelli in accappatoio e Elisabetta Forlani da ’Pippi calze lunghe’.

Rimangono attive le iniziative collaterali. Dalle 10 alle 13 in Pinacoteca San Lorenzo ci sarà ‘Un Pianoforte per Il Guercino’ e la possibilità di vedere i quadri esposti e dalle 10 alle 12.45 in Rocca, il ‘Cardinale Giuliano Della Rovere a Cento’ con la rievocazione storica della Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero Carnevale, che sulla sua pagina social ha voluto mandare anche un saluto a Maurizio Costanzo: "Simbolo nazionalpopolare, è stato tra i primissimi ospiti del Cento Carnevale d’Europa e gli abbiamo voluto tanto bene. Ciao Maurizio, fai buon viaggio".

Laura Guerra