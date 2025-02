"L’Emilia Romagna sicura per le donne"

L’Emilia-Romagna è la prima regione d’Italia che si dichiara ’Safe Place for Women – Luogo sicuro per le donne’ aderendo alla campagna lanciata dal Gruppo del PSE che ha l’obiettivo di promuovere politiche concrete per rendere le città luoghi più sicuri contro la violenza di genere." Lo rende noto Marcella Zappaterra, ferrarese, consigliera regionale Pd e Portavoce reggente delle Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna. Via libera, infatti, alla risoluzione che ho presentato in Assemblea legislativa per rafforzare politiche che garantiscano alle donne una maggiore sicurezza nelle nostre città e le tutelino dalle discriminazioni di ogni tipo” prosegue. "Il 4 marzo – spiega – sarò a Bruxelles con una delegazione delle Donne Democratiche per consegnare formalmente al Comitato Europeo delle Regioni l’adesione dell’Emilia-Romagna. L’approvazione della risoluzione è arrivata dopo un lungo dibattito che ha raggiunto toni anche molto accesi. Di fronte al contributo costruttivo di alcuni gruppi di opposizione come quello di Elena Ugolini Presidente e quello di FI con il quale abbiamo condiviso alcuni emendamenti, spiace dover ricordare il punto più basso del dibattito raggiunto con la dichiarazione del consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi che ha giustificato la violenza sulle donne con la perdita di virilità degli uomini". Zappaterra torna ai contenuti del documento: "Regioni ed enti locali possono fare tanto per tradurre in azioni concrete il principio del contrasto alla violenza di genere, come campagne di informazione e sensibilizzazione, formazione degli operatori ma anche illuminazione pubblica e controllo dei territori".