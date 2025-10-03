L’emozione del cinema tra i murales di Gherardi

Sta prendendo piede, incuriosisce e appassiona: il "Villaggio del cinema" di Gherardi fa parlare di sé sempre più, per l’idea originale, i valori e le prospettive; ma soprattutto per la visione che ha alle spalle e che offre. E’ un progetto non banale, certo complesso, non privo di rischi ma di sicuro innovativo. Tutto questo, o quasi, lo si deve a Stefano Muroni, regista e attore, giovane figlio di Gherardi, appunto il borgo microscopico al centro del Basso Ferrarese che ospita il citato villaggio. La "trama" di questa incredibile storia parte da una constatazione: Ferrara e il suo territorio da sempre sono legati al cinema: qui sono nati tanti registi, autori, sceneggiatori, ma è anche la sede ideale di innumerevoli riprese grazie alla bellezza spesso struggente dei suoi paesaggi unici intrisi di nebbie e di solitudine, di canne al vento e di argini assolati, di mura antiche rosse come da nessun’altra parte, di facce mai banali forgiate dalla fatica e dal lavoro duro.

Muroni, grande uomo di cinema e altrettanto efficace studioso, grande organizzatore e impareggiabile affabulatore, da qualche tempo aveva l’idea pensando alla propria terra natale, sempre più abbandonata e spopolata. Bisognava (bisogna) fare qualcosa. Di qui la decisione di esplorare la possibilità dell’utilizzo degli esterni delle case di Gherardi quali "schermi" sui quali realizzare dei murales di film che abbiano avuto a che fare con Ferrara e la sua provincia. Detto e fatto (in tempi oggettivamente veloci). Ora una trentina di murales, splendidi, realizzati da autori di grande livello, arricchiscono il borgo. E allora non senza emozione vi troverete davanti gli indimenticabili Micol e Alberto de "Il Giardino dei Finzi Conti" di Bassani, il commovente ET di Rambaldi, la seducente Sofia Loren della "Donna del fiume", ma anche immagini indelebili di "Ossessione" di Visconti (il neorealismo nacque fra Codigoro e Comacchio), "L’Agnese va a morire" o "La lunga notte del ‘43" di Vancini. E ancora: Antonioni e Pupi Avati, "Riso amaro" con la procace e provocante icona Schiaffino, la bravissima e purtroppo dimenticata Adriana Benetti, ferrarese e protagonista di "4 passi tra le nuvole", gli evocativi scariolanti anche della nostra bonifica di "Novecento" e dell’"Albero degli zoccoli", gli amatissimi Don Camillo e Peppone, ed altri ancora. Un servizio al cinema, alla cultura e alla piccola comunità nata con le bonifiche …delle Bonifiche, una società finanziaria pensata e nata a Londra nell’800 (ma questa è un’altra bellissima storia). Gherardi forse rinasce, dunque. Un sacco di gente ora la raggiunge. Prima non ci si poteva "capitare per caso". E’ attivo uno studentato del cinema, gli agriturismo sono pieni. Una nuova vita sembra dunque ri-affacciarsi nell’angolo in alto e sperduto a destra della provincia e della regione. La preziosa ed entusiasmante conoscenza del Villaggio del cinema è stata fatta dai Rotary club di Copparo e di Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane nel corso di un piacevole, bellissimo pomeriggio, naturalmente guidati dal patron Stefano Muroni.

Alberto Lazzarini