L’energia che costa cara "Bollette sempre più salate In campo per le famiglie"

di Federico Di Bisceglie

Entro settembre ci sarà un cambio di passo sulle tariffe del teleriscaldamento. La variabile che resta da chiarire è la nuova regolamentazione sulle tariffe che dovrebbe essere pubblicata da Arera entro la fine del mese o, al massimo, entro i primi giorni di agosto. "In ogni caso, noi vogliamo dare risposte concrete ai cittadini, intervenendo sull’accordo che abbiamo sottoscritto con Hera, facendo tornare il teleriscaldamento competitivo e alla portata di famiglie e imprese". L’impegno politico è scandito dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che, dopo la notizia dell’avvio di una procedura di istruttoria nei confronti di Hera che dovrà far luce sull’ipotesi di "abuso di posizione dominante", ha deciso di chiarire il quadro e di rendere nota la posizione dell’amministrazione in questa vicenda. "Entro la fine del mese – spiega – Arera dovrebbe rendere noti i nuovi parametri tariffari legati al teleriscaldamento. La variabile importante è che la quota di componente legata alla geotermia non sarà legata al prezzo del gas e verrà messa ‘al riparo’ dalle oscillazioni del mercato". Se i tempi dovessero allungarsi l’amministrazione ha già in mente di chiedere a Hera una serie di "correttivi ponte" in modo da riuscire a dare una risposta alle famiglie che in questi mesi – anche grazie al lavoro realizzato dalla Rete civica – hanno subito rincari esorbitanti sulle bollette. Il tavolo di trattativa è già aperto. Anche nel caso delle misure di mitigazione provvisorie "il punto chiave è mettere un ‘cap’ al prezzo della quota geotermica che compone la tariffa legata alla fornitura del teleriscaldamento". Insomma, fa capire l’assessore, sulla geotermia bisogna intervenire urgentemente. La procedura d’istruttoria è stata avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il tutto è partito da un esposto depositato all’Agcm dal condominio ‘il Quartire’, tra le realtà in cui i rincari hanno picchiato più duramente. Il crinale più scivoloso è quello legato a eventuali rimborsi. Su questo, Balboni è più cauto. "E’ una decisione che resta in capo a Hera e sulla quale il Comune non ha possibilità di incidere". C’è qualche speranza. "Attraverso il nostro membro del consiglio d’amministrazione nella multiutility – conclude – proveremo a fare pressione affinché possa essere data una risposta alle famiglie".