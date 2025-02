"L’ennesima decisione unilaterale: sconcertati"

Alla notizia dell’ennesimo atto unilaterale da parte della Berco, i quattro gruppi consiliari di maggioranza in regione, Pd, Avs, M5S e Civici, hanno preso una posizione comune di condanna dell’atteggiamento della direzione aziendale di Berco: "Lascia sconcertati l’ennesima decisione unilaterale dei vertici di Berco-Thyssenkrupp di Copparo. Siamo in presenza di atti, dalla disdetta del contratto integrativo aziendale all’avvio della procedura di licenziamento unilaterale di 247 operai, che si sommano alle 153 uscite volontarie, totalmente contrari ai principi del "Patto per il Lavoro e per il Clima" della nostra Regione, per il quale le relazioni industriali dovrebbero essere improntate ad uno spirito di ascolto e confronto reciproco tra le parti per cercare le migliori soluzioni possibili. In questo caso invece siamo in presenza di atti che non tengono minimamente conto della responsabilità sociale di impresa e delle ripercussioni che tali decisioni possono determinare su centinaia di famiglie, in un territorio, quello ferrarese, già fortemente colpito" commentano così Paolo Calvano (foto), capogruppo Pd, Simona Larghetti, capogruppo Avs, Vincenzo Paldino, capogruppo dei civici e Lorenzo Casadei, capogruppo M5S. "Siamo concordi con la posizione assunta dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, di chiedere al ministro Urso la presenza anche dei vertici di Thyssenkrupp al prossimo tavolo ministeriale del 13 Febbraio. Licenziamenti unilaterali e disdetta del contratto integrativo aziendale vanno tolti dal tavolo subito, al fine di poter aprire una trattativa coerente con gli impegni presi dall’azienda, solo alcuni mesi fa, e responsabile nei confronti di lavoratori e lavoratrici e di rappresentanze sindacali che hanno dimostrato un atteggiamento consapevole e volto alla ricerca di soluzioni utili ai lavoratori e al proseguo dell’attività produttiva. Siamo e saremo – concludono – al loro fianco dei lavoratori nelle iniziative che stanno intraprendendo"