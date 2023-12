"L’ennesimo bilancio per fare cassa. Non è la ricetta per Portomaggiore"

"Tasse sempre al massimo, ancora un bilancio per fare cassa: non è la ricetta che serve per salvare e rilanciare Portomaggiore, la Giunta è priva di idee e di quel coraggio e capacità che servono per fare un salto di qualità". Bocciato dall’opposizione dei partiti di centrodestra la manovra di bilancio portata in consiglio comunale. Il giudizio espresso da Uniti per Portomaggiore comincia dal contesto sociale: "Siamo un Comune con saldo naturale negativo di oltre 100 unità (-115), compensato dal saldo migratorio (+202); siamo al 20% di popolazione straniera ed è una tendenza in crescita esponenziale, dato che la popolazione straniera è in crescita costante mentre quella italiana è in calo vertiginoso". Secondo l’opposizione di centrodestra la risposta alle criticità è insufficiente: "Il tessuto commerciale si è fortemente indebolito negli ultimi due anni, le infrastrutture culturali non esistono, mentre quelle sportive sono private oramai da cinque anni di quello che era un importante e fondamentale polmone anche per l’economia del territorio, cioè la piscina. A fronte di tutto questo la risposta dell’amministrazione comunale che trova riscontro nei numeri del bilancio di previsione appare del tutto insufficiente e non adeguata. Infatti, nel momento in cui pare che gli amministratori possano dire di aver messo sotto controllo il disavanzo da loro stessi creato, continuano a somministrare la cura da cavallo al territorio e alla popolazione".

Tassazione a livelli alti, anzi massimi, in particolare l’Imu "a causa della depressione dei valori immobiliari pesa in termini reali da un minimo del 20% in più rispetto alla percentuale nominale (1,06%) fino a diventare nei casi peggiori un multiplo dell’aliquota base, costituendo un’imposta che arriva a erodere in pochi anni l’intero valore rimasto. In più la Giunta si permette di "fare cassa", se è vero che viene previsto di aumentare il fondo di cassa presunto da euro 4.461.969 del 01/01/2024 a euro 7.548.440 al 31/12/2024". Infine sugli investimenti, in modo particolare attraverso il Pnrr, "si poteva e doveva fare di più, soprattutto per avere un impatto nei settori dove siamo in sofferenza: qualità urbana, cultura, lavoro, sicurezza, disagio sociale, integrazione. Aver ancorato la gestione della piscina alla ristrutturazione della palestra, secondo noi, mette a serio rischio la partecipazione stessa dei soggetti economici al futuro bando per la gestione".

Franco Vanini