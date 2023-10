L’entusiasmo corre tra i banchi: "Un presidio molto importante. Garanzia per il diritto allo studio"

Gli studenti sono raggianti. Si aggirano nei corridoi, prendono possesso delle ampie aule studio. Il nuovo polo universitario realizzato di fronte al primo ingresso dell’ospedale di Cona ha convinto anche Alessandra De Fazio, presidente del Consiglio studentesco, generalmente piuttosto critica sulle scelte dell’ateneo. Lei, studentessa del quinto anno di Medicina, vede nel nuovo polo didattico "un presidio importante per la garanzia del diritto allo studio degli studenti ferraresi". Il valore aggiunto, riflette, è l’ubicazione. "Per gli studenti delle professioni sanitarie – chiude – avere spazi didattici e laboratoriali accanto all’ospedale è davvero impagabile". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Ghelli, rappresentante di dipartimento che considera il nuovo polo come "una straordinaria opportunità".

"Gli ambienti sono estremamente confortevoli – dice Martina Balboni, iscritta al terzo anno di Scienze infermieristiche – e sono orientati alla socialità. Ci sono ottimi servizi e si riesce a vivere la struttura anche al pomeriggio. Insomma, un ottimo risultato". "C’è ancora qualche rifinitura da fare – dice Edoardo Mattiello, studente del quarto anno di Medicina – ma nel complesso mi pare una grande opportunità per tutti i ragazzi". Coro di soddisfazione trasversale. Ma gli investimenti dell’ateneo – cofinanziati dal ministero – non sono finiti. Anzi. Sono già quattro i progetti che hanno ottenuto il placet dal Mur. Il più cospicuo, si parla di 29 milioni di euro, è già stato avviato alla cittadella San Rocco. È in programma la realizzazione di tre edifici, uno dei quali ospiterà spazi per gli studenti con una capienza complessiva di oltre mille posti. L’appalto è già stato assegnato e le gru sono già al lavoro. Per arrivare a completamento dell’opera, i tecnici dell’ateneo prevedono tre anni e mezzo di lavoro. C’è un elemento di garanzia, però: la ditta che farà i lavori alla Cittadella è la stessa che li ha fatti a Cona.

Un altro intervento significativo è in programma agli Istituti biologici di via Borsari. Una nuova aula didattica da cica 800 posti è in programma al Polo Scientifico Tecnologico, in particolare negli spazi del corpo M e, un ultimo filone di intervento, riguarderà l’edilizia sportiva universitaria. È infatti in programma un piano di riqualificazione delle strutture del Centro Universitario Sportivo che ammonta a circa sei milioni di euro. Tanto per dare un’idea della centralità che la nuova governance dell’ateneo ha dato all’edilizia universitaria, ricorriamo ai numeri. Nel corso della sua relazione, la rettrice Laura Ramaciotti ha detto che l’ateneo sta investendo qualcosa come 150 milioni di euro sul fronte dell’edilizia universitaria.

