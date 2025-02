’Leon d’Oro’, la tradizione riparte: "Restano nome e storia del locale"

Un rinnovamento all’insegna della tradizione, perché il nome resta, anche se i proprietari cambiano e, gradualmente, proveranno a inserire anche qualche elemento di novità all’insegna del nuovo corso nei prossimi mesi. Il bar-pasticceria ’Il Leon d’Oro’ riapre oggi ufficialmente le serrande, dopo uno stop di alcune settimane necessario per il passaggio di consegne e per qualche lavoro di restyling all’interno della struttura. Dopo 53 anni di conduzione della famiglia Paganelli, il locale che si trova davanti al Duomo e che da decenni è punto di riferimento per ristorazione, bar e pasticceria, passa nelle mani dell’imprenditore Alessio Pavani, che nei giorni scorsi, assieme alla moglie Michela, ha ultimato tutti i dettagli prima della riapertura odierna.

Copparese, nel mondo dell’imprenditoria dal 2002 (settore della ristorazione), Pavani ha cominciato con il Cavalier Uliva, per poi allargarsi rilevando l’Abate Ghiotto e I Laghetti a Polesella. Ora un salto in un settore nuovo, nel centro della città, una nuova avventura imprenditoriale.

"Cercavamo inizialmente un ristorante – racconta Pavani assieme alla moglie –, poi è capitata questa occasione e parlando con la famiglia Paganelli abbiamo conosciuto questa realtà e ci siamo accordati abbastanza rapidamente". Da Copparo a Ferrara, un salto come detto senza fare alcuna rivoluzione all’interno della struttura che ogni ferrarese conosce. "Non cambierà praticamente nulla – assicura Michela –, vogliamo mantenere il nome del locale, la storia e la tradizione che tutti conoscono da sempre".

La volontà espressa dagli stessi Paganelli, al momento di trattare la vendita di un pezzo importante della loro vita, era proprio quella: mantenere marchio e storia del locale. Fu il padre Valter, mastro pasticcere che 50 anni fa – correva l’anno 1972 – aprì quella che era poco più di una pasticceria con bar. La moglie Elsa, 90 anni, è stata per decenni una presenza fissa alla cassa, con i figli Mauro e Marco che hanno sempre più gradualmente preso in mano le redini del locale, fino al momento attuale, quello della pensione.

"Manterremo il personale del ’vecchio’ Leon d’Oro – prosegue Pavani – e i clienti troveranno tutte le tipicità del locale, dal pasticcio ferrarese al pampepato. Funzionerà tutto come prima, non vogliamo toccare una macchina consolidata e che funziona benissimo".

Cambierà, probabilmente, il nome del ristorante accanto al bar, ma questo non è stato ancora svelato. E anche su orari e giorni di chiusura ci sono delle riflessioni in corso, ma per ora non cambia nulla. "Per anni il locale ha avuto il mercoledì come giorno di chiusura – continua ancora Pavani –, che a Ferrara è conosciuto come giorno dedicato agli universitari, soprattutto la sera. Valuteremo se e come cambiare abitudine prossimamente". Si comincia quindi, con una nuova avventura e con un piccolo esercito di dipendenti pronti a proseguire da dove erano rimasti: con l’insegna Leon d’Oro che campeggia in bella vista ed il rumore inconfondibile delle tazzine del caffè, con quell’aroma che nel locale davanti al Duomo è sempre stato di casa.