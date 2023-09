Leonardo Riberti morto dopo il volo dalla finestra dell’ospedale: chiesto il rinvio a giudizio per la psichiatra

Ferrara, 26 settembre 2023 - La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la responsabile del servizio diagnosi e cura della Psichiatria del Sant'Anna di Ferrara, in riferimento alla morte di Leonardo Riberti, il 21enne ferrarese che il 21 giugno 2022 uscì da una finestra del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove il ragazzo si trovava ricoverato, precipitando da circa 15 metri. A giugno, quando ricorreva un anno dalla morte di Leo, come tutti lo chiamavano, i genitori scrissero una lettera aperta in cui parlavano di “una montagna di dolore innocente”.

L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Secondo gli inquirenti, la professionista avrebbe provocato la morte del ragazzo non informando adeguatamente i sanitari dell'ospedale bolognese dello stato in cui si trovava Riberti, arrivato nel capoluogo per la rimozione di un corpo estraneo dalla gola. Non avrebbe comunicato lo stato psicotico in cui si trovava il giovane paziente e del rischio che compisse condotte pericolose per se stesso.

Ieri mattina si è discussa l'udienza preliminare. La procura ha chiesto il processo per la psichiatra, mentre il difensore della professionista, l'avvocato Michele Ciaccia, ha chiesto il proscioglimento. La dottoressa ha reso dichiarazioni spontanee, chiarendo la propria posizione. La famiglia Riberti, parte civile con l'avvocato Fabio Anselmo, si è costituita parte civile. Al termine della discussione il gup ha aggiornato l'udienza al 19 gennaio per emettere il verdetto.