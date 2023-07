Leonardo Riberti cadde e morì al Maggiore di Bologna, il pm: "A giudizio la psichiatra di Cona"

Ferrara, 7 luglio 2023 – Devono continuare a lottare, per far emergere la realtà dei fatti. Per capire come sia stato possibile che un ragazzone abbia lasciato i suoi 21 anni sul selciato dell’ospedale Maggiore di Bologna. Lì dove Leonardo Riberti era entrato nel pomeriggio del 20 giugno dello scorso anno, per essere curato e vigilato, come si deve a tutti i pazienti che entrano in una struttura sanitaria. Ancora più se arrivano, come nel caso di Leonardo, da un pronto soccorso psichiatrico. Il suo papà Davide e l’avvocato Fabio Anselmo che lo assiste, devono continuare a battersi per ricostruire ogni singolo minuto di quella maledetta notte.

Il magistrato che ha coordinato le indagine sulla morte di Leonardo, il pm della procura di Bologna Luca Venturi, infatti, ha chiesto l’archiviazione delle posizioni che riguardano il medico che quella sera erano di turno nel reparto di Otorino del Maggiore e l’infermiera del reparto dove era ricoverato il ventunenne, in sintesi "perché non proveniva dalla struttura ferrarese - si legge nella richiesta di archiviazione - una adeguata informazione circa il fatto che indipendentemente dalle condizioni in cui il giovane si palesasse ai medici del reparto, vi sarebbe dovuto essere un intervento della psichiatria del Maggiore per una cautelare gestione del giovane".

Cioè in definitiva, dall’ospedale di Cona, da dove Riberti era partito per il trasferimento al Maggiore – per eliminare una pedina dall’esofago – non avrebbero dato informazioni sufficienti sulle condizioni psichiche del paziente. Che proveniva dal pronto soccorso psichiatrico, ripetiamo. E infatti il pm Venturi ha fin da subito indagato la psichiatra di turno a Cona, colei che aveva gestito il trasferimento, e nei giorni scorsi ne ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo. Per il magistrato felsineo è solo lei la responsabile della morte di Leonardo. Non il medico di turno che ha riportato nel suo letto il giovane, dopo un primo tentativo di fuga, intorno all’1.30. E che poi ha cercato uno psichiatra e , non trovandolo, ha però desistito "perché gli sembrava tranquillo".

Talmente tanto tranquillo, che poco dopo ha tentato un’altra fuga, riuscendoci questa volta in un orario imprecisato, per uscire da una finestra e saltare sul lastrico solare della camera calda del Maggiore, dove sarebbe rimasto a lungo nel tentativo di saltare giù, visto dallo stesso medico che più volte parla al telefono con la polizia, senza pensare che magari era il caso di andarlo a prendere e fermarlo, senza perdere molto tempo. E magari lui non si sarebbe calato giù, per poi cadere e morire. Ma di tutto questo e delle scelte di come custodire Leonardo al Maggiore, l’unica responsabile è la psichiatra di Cona che non era neanche stata informata che Riberti, dopo l’intervento, non sarebbe stato ritrasferito al Sant’Anna, ma sarebbe rimasto in degenza a Bologna. Ma lei, però, non ha comunicato bene alla partenza.

"Siamo allibiti. Poche altre parole da dire, se non che siamo increduli: è una farsa – commenta amareggiato Davide Riberti, che da quel 21 giugno ha fatto della ricerca della verità la sua maggior ragione di vita – ma non ci arrendiamo. Con Anselmo ci opporremo all’archiviazione, perché la verità sulla morte di Leonardo deve venir fuori tutta. Perché su mia richiesta il giorno successivo, mi sono stati consegnati solo i filmati di una telecamera di videosorveglianza, sulle cinque disponibili? Bada caso le altre erano cancellate? E perché Leo non è stato controllato di più, dopo il primo tentativo di fuga? Perché non mi hanno avvisato subito dopo quel tentativo?". Risposte cui un padre che ha perso il figlio di 21 anni, morto dove avrebbe dovuto essere curato, ha diritto di avere, in maniera cristallina. Senza tanti rigiri di responsabilità. "Ho appena saputo della richiesta di rinvio a giudizio della mia assistita – sottolinea l’avvocato Michele Ciaccia – e devo dire che non ci sorprende. Il pm ha preso questo filone d’inchiesta e non vuole modificarlo in questo fase delle indagini. La colpa di scelte di altri medici, viene imputata alla dottoressa di Cona, non si sa come sia possibile, ma così è. Il principio che muove il magistrato è che la responsabile delle scelte fatte quella notte sono in capo alla mia assistita. Assurdo, ma ne prendiamo atto".