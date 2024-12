Leonardo Semplici nuovo allenatore della Sampdoria: debutto contro lo Spezia

Leonardo Semplici è tornato in pista. A distanza di circa un anno e mezzo dall’ultima esperienza – alla guida dello Spezia, in serie A – il tecnico fiorentino ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria che nei giorni scorsi ha esonerato Andrea Sottil. Il club blucerchiato aveva iniziato il campionato con Andrea Pirlo, per poi sollevarlo dall’incarico dopo tre giornate. Ma il cambio di allenatore non ha prodotto gli effetti sperati, tanto che dopo 16 turni la Sampdoria si ritrova nei bassifondi della classifica di cadetteria, con sole quattro squadre alle proprie spalle.

Curiosamente mister Semplici debutterà sulla panchina blucerchiata sabato prossimo a Marassi contro lo Spezia, la squadra che nella stagione 2022-23 non è riuscito a salvare dalla retrocessione in serie B. Lo spareggio disputato al Mapei Stadium contro l’Hellas Verona è stato anche una sorta di spartiacque della carriera di Leo, che per un campionato e mezzo è rimasto ai box in attesa di una chiamata. O meglio, di una proposta all’altezza delle sue ambizioni.

La Sampdoria non è più in serie A e non se la passa benissimo, ma è una società che ha una grande storia e una tifoseria appassionata, e mister Semplici non poteva chiedere di meglio per ripartire. La prima svolta della carriera del tecnico fiorentino però avvenne esattamente 10 anni fa, per la precisione l’8 dicembre 2014, quando la Spal decise di scommettere su di lui per prendere il posto di Oscar Brevi nel campionato di Lega Pro. Non era certo un allenatore sulla cresta dell’onda, tanto che in precedenza aveva fatto molto bene al Figline portandolo dall’Eccellenza alla Seconda Divisione, ma al timone di Arezzo e Pisa non si era ripetuto. Da lì la decisione di passare alla Primavera della Fiorentina, e poi alla Spal che nel giro di pochi anni ha trascinato dalla serie C al massimo campionato, centrando anche due storiche salvezze.

Dopo l’esonero maturato nella stagione 2019-20, mister Semplici è rimasto nel giro della serie A ottenendo una salvezza tutt’altro che scontata col Cagliari. La retrocessione con lo Spezia è ancora una ferita aperta, ma tutto questo tempo passato ad aspettare ha alimentato la sua voglia di riscatto. Sognando di cominciare nella città della Lanterna una favola simile a quella che ha vissuto a Ferrara, dove domenica scorsa nella sede del centro coordinamento Spal Club ha partecipato alla presentazione del libro di Cristiano Mazzoni sugli anni d’oro biancazzurri dal 2016 al 2019. Mentre Leo si trovava in via Ortigara, la Sampdoria veniva travolta dal Sassuolo al Mapei Stadium inducendo la proprietà a cambiare allenatore. Anche stavolta – seppur indirettamente – Ferrara e la Spal gli hanno portato fortuna.