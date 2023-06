Leone Magiera compie gli anni Festa sul palco

Leone Magiera, nato a Modena il 26 giugno 1934, ha computo 89 anni. La festa a Ferrara, dove sta lavorando alla direzione musicale della nuova produzione lirica del Comunale, ‘Le nozze di Figaro’ con i giovanissimi talenti lirici under 35 da lui selezionati.

Tanti auguri al M° Leone Magiera, stimato scopritore di talenti d’opera (tra i moltissimi, Mirella Freni e Luciano Pavarotti) e presidente onorario del Teatro Comunale di Ferrara, in questi giorni nella città emiliana per preparare i cantanti – da lui scelti tra oltre trecento giovani talenti under 35 – che debutteranno il 30 giugno e il 2 luglio al Teatro Abbado con Le nozze di Figaro di Mozart, regia di Adrian Schvarzstein.

Coinvolta nella produzione è anche l’Orchestra Città di Ferrara, che sarà diretta da Massimo Raccanelli, che in Italia debutta alla direzione d’opera proprio in questa produzione. Nato a Modena, Leone Magiera è stato direttore d’orchestra, dirigente teatrale, collaboratore pianistico di quasi tutti i cantanti più celebri della scena lirica internazionale.