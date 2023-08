Lepre, il ritmo del Puedes

Lepre prosegue il suo tour estivo con un appuntamento imperdibile questa sera dalle 21 al parco Massari nell’ambito di Puedes. L’artista romano, vittima nelle scorse settimane di un grave furto, ha aperto una campagna di crowdfunding per ricomprare la strumentazione rubata e contestualmente porta in scena il suo disco d’esordio ‘Malato’ e le novità più recenti, come il singolo ‘Capannone’. Con una formazione in trio che lo vede alla voce e batteria, accompagnato da Giorgio Maria Condemi al basso e Michele Mariola alla chitarra, il concerto di Lepre diventa un’esperienza totalmente suonata in cui la sperimentazione non smette di sorprendere pubblico e musicisti che si lasciano trasportare dal flusso sonoro in cui emerge appieno l’essenza musicale del progetto. Batterista, cantante, percussionista, rumorista, Lorenzo Lemme è da tempo attivo nella scena musicale romana con il progetto LeSigarette e dal 2016 è batterista e membro stabile della band di Lucio Leoni. Nel 2022 debutta con il progetto Lepre, pubblicando a maggio l’album ‘Malato’. Il disco è stato presentato in diverse trasmissioni di qualità tra cui Save the Date in onda su Rai5, Rai Radio2 Social Club in onda su Radio2 e in tv su Rai2, Rai Radio1 Music Club, Rai Radio1 Menabò, Rai Radio2 Le Lunatiche, a Metropolis in diretta in homepage de La Repubblica. Anche il Tgr Lazio ha dedicato un servizio a Lepre e all’album ‘Malato’.