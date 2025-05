"L’equilibrio si può trovare"

Un parere più razionale è quello espresso da Ermanno Beccati: "Non entro nel merito della decisione giuridica della questione legata alla musica fino a tarda notte in spiaggia, ma credo che ci sia bisogno di una valutazione più generale. In città da anni sono programmati concerti ed è giusto che tengano anche perché rende tutto più vivo il centro e non solo, richiamando molte persone. Dopo è chiaro che anche per questi appuntamenti è corretto che ci sia un termine entro la mezzanotte per avere una giusta convivenza con il contesto circostante abitato. Quindi ben venga la musica anche in città, abbiamo bisogno solo di trovare un equilibrio e credo si possa trovare".