’L’era post americana’. Folloni presenta il suo libro

Gian Guido Folloni, scrittore, giornalista, già direttore del quotidiano Avvenire, senatore e ministro sarà in città per presentare il suo libro “L’era post americana. Il silenzio dell’Europa” edito da Guerini e associati. L’evento è stato curato dal Movimento federalista europeo con Isco e Ferrara popolare europea.

Un libro che diverrà l’occasione per dibattere l’attuale cambiamento d’epoca, in cui l’accelerazione della storia non concede scampo a nessuno. Cosa è l’Occidente oggi? Ancora un luogo liberale, aperto al mondo e al nuovo, o rappresenta una parte di mondo impaurito, in crisi di pensiero e di identità? Gli amici di un tempo sono diventati i nemici di oggi, i nemici dei tempi passati possono trasformarsi in partner per creare reti e per condividere? Come mettere fine alle guerre che attraversano tutti i continenti?

L’Unione europea, da 80 anni avanguardia di valori, democrazia, libertà, pace, che ruolo assume in questo scenario in cui gli stati e i governi illiberali stanno affermando modelli a noi assolutamente estranei?

A dialogare con l’autore Federico di Bisceglie giornalista del Carlino, Rossella Zadro, Guglielmo Bernabei, Anna Quarzi. Appuntamento domani alle 17.45 all’Istituto di storia contemporanea, in Vicolo Santo Spirito 11. Aperto a tutti.