L’Erba del Persico manda un carico di foraggio a Casola Valsenio

A seguito dell’alluvione che ha colpito la Romagna e in particolare della conseguenza delle frane che hanno reso irraggiungibili certi punti delle colline, diversi allevamenti di Casola Valsenio sono rimasti senza il foraggio necessario per nutrire il bestiame. L’azienda ’l’Erba del Persico’ operante a Portomaggiore nella produzione di erba medica disidratata si è resa solidale con gli allevatori rimasti vittima dell’alluvione e delle frane donando un autotreno di foraggio. "Siamo rimasti colpiti dalle immagini delle rovinose frane di Casola Valsenio - ha dichiarato il presidente dell’Erba del Persico Paolo Bruni - e abbiamo voluto dare un contributo di solidarietà agli allevatori di quel territorio donando un autotreno di foraggio per nutrire gli animali che hanno bisogno di un sostentamento per sopravvivere". Ad attendere l’autotreno Nicola Grementieri, presidente Coldiretti di Casola Valsenio, che ha dichiarato: "Siamo grati all’Erba del Persico per la sensibilità dimostrata, gli aiuti in foraggio e mangimi sono fondamentali per superare questo momento".