’L’erba di nessuno’ vince il Caput Gauri

CODIGORO

Con 18 voti assegnati dalla maggioranza dei trenta componenti della giuria popolare, anche se 2 per la prima volta hanno consegnato scheda nulla, Enrico Testa con "L’erba di nessuno" è stato decretato vincitore della 39esima edizione del premio nazionale di poesia Caput Gauri, la cui cerimonia conclusiva si è tenuta ieri pomeriggio nel teatro Arena di Codigoro. Con 7 voti al secondo posto la poetessa Silvia Patrizio con "Smentire il bianco", seguita con 1 voto da Massimiliano Mazzini con "Il peso massimo". Consolidata la formula dell’ospite d’onore che ha visto la presenza di Stefano Muroni, nato a Ferrara nel 1989, diplomato in recitazione al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Appassionato di scrittura, architettura del Novecento e storia contemporanea, ha pubblicato Tresigallo, città di fondazione e la raccolta di racconti Dall’alto della pianura. Ha scritto, prodotto e interpretato La notte non fa più paura, il film sul terremoto dell’Emilia e tanti altri importanti lavori. Nel pomeriggio intervistato da Anna Maria Quarzi, ha ammaliato il folto pubblico presente, nel ricordare come fin da bambino, grazie ad una piccola cinepresa regalatagli dal babbo, avesse registrato interviste di nonni e nonne, senza le quali non ci sarebbe memoria.

Il sindaco in apertura ha ricordato l’importanza della poesia, il suo potere atavico e sottolineato il forte legame di Ferrara col cinema declinato in mattinata agli studenti da Muroni, sottolineando la collaborazione che lega il comune con l’ospite d’onore.

"La poesia è vita, racconto, storia - ha declinato - emozione e suggestione, capace di legare generazioni e generazioni, senza mai vi sarà una fine in questo tramandarsi". Premiati anche gli studenti: per le Secondarie di primo grado ha vinto Pietro Guidi con "Soffia il vento tra i rami" della Pascoli Codigoro, docente Giovanna Scrignoli, seguito da Aurora Ballerini con "Cercami" anche lei della Pascoli e stessa docente e terza Caterina Fabbiani con "L’alba" della Matteo Boiardo di Ferrara, docente Isabella Dalla Piccola. Per le scuole Secondarie di secondo grado si é aggiudicata il primo posto Irene Monaco con "Montagna madre" della Cevolani di Cento, docente Federica Rossi, che precede Elisa Fonsatti con "La felicità" del Guido monaco di Codigoro, docente Monica Ferroni che precede Lucio Barigozzi con "Luna Rossa" del Carpeggiani di Ferrara, docente Elena Leone. Infine fra gli universitari si è imposto Davide Micheletti con "Sul treno" della Facoltà di Ingegneria Biomedica Bologna.