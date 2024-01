L’eredità di Abbado, tributo a un Maestro: "Uomo e musicista, il ricordo è indelebile"

Marco Gulinelli, assessore alla cultura, ricorda con emozione i giorni in cui si poteva incontrare Claudio Abbado in giro per il centro, "e magari ci si appostava accanto al teatro Comunale, sperando di poter sbirciare una delle sue prove". E lo ricorda con legittimo orgoglio: "Abbado ha lasciato a Ferrara un elemento di meraviglia che resterà indelebile".

Sabato prossimo saranno dieci anni dalla scomparsa dell’eccelso direttore, e sarà l’occasione per ripercorrere l’eredità artistica e morale che il Maestro ha lasciato in questa città, soprattutto nell’abbraccio di quel teatro che già nel 2014 è stato intitolato a lui. Le iniziative promosse da Ferrara Musica (che Abbado fondò nel 1989) e dalla Fondazione Teatro Comunale punteranno a illuminare la figura di un uomo e un musicista, animato da enorme vivacità intellettuale, senso civile e attenzione per le nuove generazioni. Abbado amava definirsi "un giardiniere prestato alle note". La cura che dedicava alle piante e alla natura ("Con le sue amatissime orchidee", aggiunge l’assessore) era la stessa che poneva nel coltivare i nuovi talenti. Ecco perché varie iniziative di sabato 20, nel ridotto del Comunale, avranno proprio questa ispirazione verde. Alle 11, per esempio, verrà presentato il libro per bambini "Radici, maestro!", con il testo di Pamela Pergolini e le illustrazioni di Daniele Iride Murgia, una storia che guarda a un futuro dove musica e ambiente possano suscitare speranza, mentre alle 15, grazie al Garden Club, si parlerà della passione di Abbado per gli alberi, che ritroviamo nel Bosco Abbado di via Padova, progettato da Manfredi Patitucci, e all’oasi di Alghero, di cui parlerà Santo Scalia, mentre Cinzia Ammirati racconterà la figura di ‘Linuzza’ Savagnone Abbado, madre del Maestro, colei che prima lo introdusse alla bellezza. A mezzogiorno verrà inaugurata la mostra "Il sorriso di Claudio. Fare musica insieme", con alcuni degli scatti che Marco Caselli Nirmal, fotografo ufficiale di Claudio Abbado, ha realizzato fra il 1990 e il 2013: immagini che raccontano il potere della musica di generare e cementare amicizie, come quelle fra il Maestro e Maurizio Pollini, Martha Argerich o Luciano Pavarotti. La giornata avrà il suo culmine con la proiezione alle 16 del film "L’Orchestra. Claudio Abbado e i musicisti della Mozart" di Helmut Failoni e Francesco Merini, poi alle 17.30 la presentazione del libro "La musica scorre a Berlino" della musicologa Lidia Bramani, con Daniele Abbado, Moni Ovadia e Marcello Corvino. Xxx "L’eredità etica di Claudio Abbado è per noi racchiusa nel suo modo di fare musica che si fondava sull’ascoltarsi reciprocamente, sul dialogo", osserva Dario Favretti, direttore operativo di Ferrara Musica. "E come lui ci ha insegnato, noi puntiamo sulla formazione dei giovani, investendo sulle nuove generazioni", aggiunge Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale. Poi la memoria torna sempre alle grandi serate che videro Abbado sul podio: "La Settima di Beethoven con i Berliner, nel 1990, fu epica", rammenta Carlo Bergamasco, avvocato e pianista, vicepresidente della Fondazione Teatro. "Ci ha regalato capolavori che in musica sono come la Cappella Sistina – conclude Corvino –. Questa è stata e sarà sempre la sua casa".