"L’eredità di Euno Borsatti. Recuperiamo il dialetto"

Il dialetto bondenese, un patrimonio di cultura da non perdere. Sabato, alle 17, un incontro alla Casa dell’Ariosto di Stellata, punta la luce della conoscenza su uno scrigno linguistico di sapere che merita attenzione. C’è un vocabolario, l’unico, anche se incompleto, rilegato in un testo stampato in poche copie e privo di un codice Isbn che lo identifichi. Pubblicato postumo grazie all’allora compagnia teatrale E’ stato scritto da Euno Borsatti, scomparso alcuni anni fa, conosciuto per la sua passione per l’astronomia ma meno per la concezione anche filologia del dialetto locale. Non si può prescindere da quanto lui abbia scritto. Si intitola "Vòs’ e in’gi’òstar dla mè fuglàra". Ne parleranno Dugles Boccafogli, esperto di dialetto ed apprezzato poeta vernacolare vincitore di molti premi (nella foto) e Daniele Biancardi, autore del saggio Lorenza Meletti e lo studio del dialetto. L’argomento sarà dunque il dialetto di Bondeno e muoverà dall’opera di due compianti personaggi del panorama locale, entrambi interessatisi a questo idioma: Euno "Neno" Borsatti, autore dell’unico vocabolario del dialetto di Bondeno ad ora esistente e Lorenza Meletti, scrittrice e poetessa, a cui è dedicata la biblioteca del capoluogo. Non bastano le dediche e le commemorazioni. Borsatti e Meletti hanno posto pietre miliari nell’identità linguistica dialettale locale che aprono agli studi. E’ tempo di studio. "Euno Borsatti trent’anni fa è stato il mio maestro – ammette Boccafogli - . Entrammo in conflitto su ‘bondenese’ e ‘bondesano’, arrivando a focalizzare che ‘bondenese’ riguarda l’essere nato a Bondeno nella lingua italiana, e ‘bondesano’ era la traduzione italiana, non corretta, dal dialetto. A quei tempi si parlava del dialetto come di una lingua che avrebbe dovuto scomparire da lì a poco. Non è stato fortunatamente ancora così. Ma il rischio è alto. Il nostro dialetto locale ha connotati mantovani e modenesi. E’ unico. Gli studi di Borsatti, al termine della sua vita, si sono concentrati sulla sul Nuovo vocabolario storico-etimologico del dialetto ferrarese di Romano Baiolini, Floriana Guidetti, stampato dalla . cartografica, Ferrara, 2008. Un perno della conoscenza. "La scuola ferrarese, inserisce cinque caratteri nuovi alfabetici – spiega Boccafogli - . Non è facile farlo. Ma permette di scrivere e leggere in dialetto ferrarese. Prima ognuno faceva come voleva. Da quel momento è diventato scienza". Da qui una riflessione. Cosa significa scrivere e parlare il dialetto e cosa manca oggi? "Per chi lo ha parlato da sempre rievoca quanto di bello, sano c’era quando era la lingua di tutti". Claudia Fortini