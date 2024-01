L’eredità di un martire: "A Palazzo Todeschi l’anima di Matteotti. A cento anni dalla morte"

di Mario Bovenzi

FERRARA

Dieci giugno 1924, ore 16,15, Roma. Matteotti esce dalla sua abitazione in via Pisanelli 40, quartiere Flaminio. Sta andando a piedi a Montecitorio. Una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini lo rapisce e lo uccide a coltellate. "A Palazzo Todeschi aleggia la sua anima", dice Lucio Scardino, storico dell’arte, autore di numerose ricerche e pubblicazioni dedicate a Ferrara, la sua città.

Palazzo Todeschi, via Boccaleone, a due passi da piazzetta Schiatti. Costruito da Domenico Buggioni nel ‘700, era una delle prime camere del lavoro d’Italia. Che venne ospitata lì dopo la chiusura degli uffici a Palazzo della Racchetta, dove Giacomo Matteotti svolse per un periodo il ruolo di segretario della camera del lavoro. "Siamo nel 1920, Matteotti era già allora un esponente importante del partito socialista, un nome di spicco. Venne chiamato a guidare la camera del lavoro dopo l’episodio sanguinoso avvenuto il 20 dicembre 1920 nei pressi del castello", ricostruisce quegli anni Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Ci furono scontri, colpi di pistola risuonarono secchi nell’aria, si sparava anche dalle finestre, dal Castello che era sede dell’amministrazione provinciale. Morirono sei persone (quattro fascisti e due socialisti). "Allora si decise di dare a Matteotti, uomo che veniva dal Polesine, l’incarico di segretario. Ricoprì per alcuni mesi quel ruolo". Una scala barocca, il bianco del marmo, che sale per perdersi al primo piano. Sulle volte scene di vita contadina, operai, il culto del lavoro. In un angolo si scorge anche il volto sempre pensieroso di Marx, Karl Marx, poi i segni zodiacali. Palazzo Todeschi venne scelto perché il partito era in quegli anni in forte espansione, voleva una sede più prestigiosa. "Si vede anche il sole dell’avvenire", riprende Scardino. Quei dipinti di Leone Caravita e Ildebrando Capatti si salvarono per miracolo, grazie ad una controsofittatura, un muro per nasconderli che venne eretto in fretta e furia, la paura che tagliava l’aria, per proteggere quella che è l’ultima forma di arte socialista. Correva l’anno 1922, tempi amari per il paese. Dopo il biennio rosso cresce poi esplode la violenza fascista. Operai, sindacalisti, militanti comunisti nel mirino. Ci sono morti, feriti. Vengono bruciate le camere del lavoro. "Anche a Ferrara toccò una sorte analoga – racconta il critico d’arte –, irruppero nel palazzo, bruciarono gli archivi, venne distrutto tutto". Gli affreschi si salvarono anche se, dietro quel muro, finirono dimenticati, avvolti nell’oblio di un paese che voleva voltare pagina.

Anni Settanta, non entrarono questa volta a Palazzo Todeschi le squadracce ma gli operai. Non proprio come quelli dei dipinti. Dovevano fare alcuni lavori, buttarono giù il muro. Da uno squarcio uscirono come liberati i colori tenui di quei lavoratori che camminano seminudi. L’anno scorso Vittorio Sgarbi, critico d’arte, sottosegretario alla cultura, varcò il portone. Entrò nelle sale dove si trova adesso la Lockton P.L. Ferrari, gruppo che assicura il 95% della flotta italiana, il 10% di quella mondiale. E’ il broker più antico specializzato in assicurazioni marittime, uffici in tutto il mondo. Managing director della sede di Ferrara è Alberto Scala, consigliere d’amministrazione del gruppo. "Leone Caravita insegnava al Dosso Dossi, Ildebrando Capatti era la più alta espressione del Liberty in Italia – svela la magia dell’arte impressa nelle volte Scardino –, sono loro gli autori di quei capolavori dell’arte socialista che, va detto, è piuttosto diversa da quella che contraddistinse i pittori russi. Ho visitato Palazzo Todeschi, ammirato le singolari commistioni che scorrono in quelle pareti, tra scene di lavoro e segni zodiacali. Tutto è un po’ allusivo, rimanda ad altro". All’ombra di quei pittori si formò il giovane Achille Funi.

Claudio Todeschi fu per 30 anni ambasciatore della Legazione di Ferrara, abitava a Roma. Dalle finestre di quel palazzo si sono affacciati volti che hanno visto cambiare gli scenari. Giacomo Matteotti da segretario della camera del lavoro diventò parlamentare. E magari quando tornava da Roma nel suo Polesine, dalla famiglia, faceva una tappa a trovare i compagni a Ferrara, che da quel palazzo vedevano lo spettro della dittatura avanzare. La marcia su Roma, la denuncia dei brogli, quell’ordine sussurrato a Dumini. Il martirio di un uomo che era stato al loro fianco. Scenari che cambiano. Si volta pagina, nell’ironia della storia. Pare che le volte di Palazzo Todeschi abbiano anche accolto la più importante loggia massonica ferrarese la Savonarola, loggia a cui per un periodo era appartenuto Italo Balbo, l’aviatore, l’uomo che sfidava i cieli e un po’ anche il Duce. Gli costò cara. La ruota gira di nuovo. Dopo la seconda guerra mondiale c’era lì il cenacolo artistico Il Filò. Ma lo spirito di Matteotti sembra aleggi ancora nell’abbraccio – lo sfondo è una campagna, di nuovo arte operaia – di quella madre al figlio.