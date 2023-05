L’eredità lirica di Corrado Govoni Viaggio in versi tra pianura e Po

La poesia di Corrado Govoni sarà protagonista oggi alle 18 alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste. Matteo Bianchi presenta il libro ‘Il lascito lirico di Corrado Govoni’ (Mimesis), modera l’incontro Claudia Mirrione. Intervengono Roberto Dall’Olio, Fabrizio Lombardo, Roberto Pazzi e Edoardo Penoncini. L’obiettivo dell’incontro è rileggere la poesia di Govoni, ormai dimenticata dai colossi editoriali italiani, per una comunanza identitaria o, viceversa, per prenderne le distanze. Il lascito lirico di Corrado Govoni. "Il mio percorso letterario nella piana padana si apre con una provocazione, seguendo il calco che Govoni ci ha lasciato – esordisce Bianchi – Dal 2013, ho cominciato a individuare le pietre miliari che costituiscono l’attraversata, le raccolte di ventuno profili contemporanei tra i più significativi dell’area emiliana, dal ferrarese alla bassa reggiana sino al basso mantovano. Tra i quali spiccano Giorgio Bassani, per amore o per forza, ma anche Roberto Pazzi, Rita Montanari, Alberto Bertoni e il caro Angelo Andreotti".