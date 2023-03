L’esclusione avverrà dopo due gare saltate

Inevitabilmente ieri, alla notizia del ’rompete le righe’, si sono rincorse voci, ipotesi e scenari di ogni tipo. La certezza è che il Kleb ieri non si è allenato e che non si allenerà più, questo campionato per la formazione ferrarese finisce qui. Tecnicamente non c’è nessun fallimento e al momento in cui scriviamo nemmeno nessun ritiro dal campionato, almeno fino a quando non verrà diramata una comunicazione ufficiale, tramite Pec, della società e di Marco Miozzi a Lnp e Federazione. La squadra verrà esclusa dal campionato dopo aver saltato le prossime due giornate, e poi arriverà anche il ritiro. E i giocatori? Al momento ne possono uscire solamente tre, ma con l’esclusione dal torneo tutti potranno accasarsi altrove.