"L’esempio del gregge e la relazione d’unione fra Gesù e il cristiano"

Domenica 21 aprile 2024 - IV Domenica del Tempo di Pasqua

La Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ci porta a riflettere sulla qualità del sacerdozio ministeriale. Il buon pastore e il mercenario sono due tipi di persone, che nei riguardi del prossimo in pericolo hanno comportamenti radicalmente opposti: il buon pastore è pronto a difenderli, mentre il mercenario li abbandona al loro destino sia pure tragico come un pericolo mortale. La differenza non consiste nello spirito di sacrificio, ma nell’appartenenza. Il gregge esprime la vita del pastore, essendone l’unica ricchezza vitale. Il pastore non lo custodisce per un interesse venale, ma perché ama ciascuna delle pecore e per difenderle è pronto a dare la vita. Le pecore sono al sicuro con lui, che le conosce una ad una in una reciprocità che è segno di unione interiore. Unito vitalmente alle pecore, il pastore assicura loro non solo il pascolo adeguato, ma anche l’esistenza, protetta contro ogni pericolo. L’esempio del gregge allude alla relazione d’unione e d’amore fra Gesù e il cristiano. La realtà delle celebrazioni pasquali evidenzia come l’evento celebrato corrisponda al fatto della morte e risurrezione di Gesù: egli ha donato la vita per liberare ogni uomo dal potere della morte, frutto amaro del peccato. La sua morte non è stata un incidente dovuto a un irriducibile scontro religioso, che ha investito anche l’autorità giuridica di Roma. Gesù ne ha sempre dato l’interpretazione di un dono: egli volontariamente ha offerto la vita, perché noi uomini senza alcuna distinzione di genere, di cultura e di nazionalità fossimo liberati dalla corrosione del male. Con il dono della sua vita egli alimenta la nostra come simbolicamente il buon pastore non fa mancare alle pecore un pascolo nutriente. Proponendosi come buon pastore, Gesù si pone nell’agone della storia, dove molte personalità si sono presentate, prospettando ai loro popoli sistemi di socialità, che talvolta mettevano a repentaglio la vita dei loro seguaci. Superando ogni forma di correttezza formale, Gesù li classifica come "ladri e briganti" (Gv 10,8), che hanno cercato interessi di parte. L’affermazione di Gesù è confermata dalla risurrezione, che testimonia la sua vittoria sul potere assoluto della morte per il bene di tutta l’umanità. Seguirlo fedelmente, conferisce vita, appagando gli uomini di quel bene che hanno sempre agognato e viene donato come frutto dell’amore, che il buon pastore ha per ciascuno del suo gregge e per quanti ancora sono attratti a crederlo guida sicura.

P. Tiziano Pegoraro rci