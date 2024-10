L’esibizione di Prandi al Teatro Comunale

La giovane e pluripremiata violoncellista Miriam Prandi sostituirà Mischa Maisky al concerto di giovedì 14 novembre, in programma al Teatro Comunale alle 20.30, che si svolgerà nell’ambito della stagione 2024/2025 di Ferrara Musica. Il programma del concerto di Dvořák con la Filarmonica Arturo Toscanini e il direttore Andrey Boreyko rimarrà invariato. Grazie a un talento musicale di rara comunicativa e versatilità, Miriam Prandi si distingue con le sue interpretazioni come personalità d’eccezione in grado di affrontare il repertorio solistico e cameristico non solo come violoncellista, ma anche come pianista. Nel 2014 ha ricevuto il Primo Premio al Rahn Musikpreis di Zurigo, debuttando alla Tonhalle di Zurigo con il Concerto per violoncello e orchestra di Dvořák. Numerosi debutti come solista e le orchestre con le quali si è esibita. Con un grande interesse per la musica moderna e contemporanea, ha partecipato alla trasmissione televisiva Via dei Matti, in prima serata su Rai 1. Alla carriera solistica, Miriam Prandi affianca anche un’intensa attività cameristica, che l’ha vista esibirsi nelle sale più importanti in Italia e all’estero. Violoncellista del Delian Quartett dal 2016 al 2018, è stata ospite di importanti centri musicali, dal 2020 è stato pubblicato il CD per Suonare News e, recentemente, per la rivista Amadeus è uscito il CD del Concerto per violoncello e orchestra di Dvořák, trasmesso in diretta radiofonica con l’Orchestra Nazionale della Radio polacca e diretto da Michele Spotti.