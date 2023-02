In occasione del ‘Giorno del ricordo’, domani alle 17, la sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17) ospiterà un incontro promosso dalla Società Dante Alighieri comitato di Ferrara per un approfondimento storico-culturale, a cura di Alberto Andreoli, sulla presenza italiana sull’Adriatico orientale.

Interverrà il presidente del Comitato Provinciale di Ferrara dell’ Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Flavio Rabar. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il giorno del ricordo (10 febbraio) si prefigge di "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe".