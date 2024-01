L’esposizione in Prefettura. La storia di quattro famiglie raccontata dagli studenti: "Per non dimenticare l’orrore"

Franchella

Nel giorno del compleanno di Antonio Gramsci, il testimone della Memoria è passato alle giovani generazioni. Giovani che non hanno fruito di contenuti "calati dall’alto", ma che invece, i contenuti, li hanno creati, dopo averli studiati, riordinati, analizzati. È quello che è accaduto con la mostra ‘Il peso della legge. Le conseguenze delle politiche razziste in Italia’, risultato del progetto della classe 4G, poi diventata 5G, del corso di Scienze della Conservazione dei Beni Culturali del Liceo ferrarese ‘Antonio Roiti’.

L’esposizione – inaugurata ieri e allestita nell’androne di Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura – si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria ed è il frutto di una collaborazione tra il liceo e il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis, sotto il coordinamento di Sharon Reichel (Meis) e di Giorgio Rizzoni (docente del Roiti). All’inaugurazione, dopo i saluti del prefetto Massimo Marchesiello, gli studenti hanno accolto la stampa e le autorità locali, raccontando la genesi della mostra. "Abbiamo iniziato questo progetto che ancora eravamo al quarto anno – afferma Oliviero Galeotti, studente del liceo –. Il Meis ci ha fornito documenti di famiglie ebree ferraresi e del ravvenate. All’inizio non sapevamo cosa ci avremmo fatto. Li abbiamo studiati, riordinati e, nel farlo, ci siamo immedesimati in queste famiglie. Ci siamo aiutati con la letteratura e con internet e ci siamo messi in contatto con i discendenti".

Il risultato è un vero e proprio racconto su quattro famiglie di origine ebraica: Bassani, Vita, Mortara e Finzi. Il racconto si sviluppa su quattro pannelli, fronte e retro, uno per famiglia. I pannelli, poi, attraverso un’apposita app per smartphone, permettono di collegarsi a una serie di approfondimenti online, che includono le testimonianze dei discendenti. "Siamo soddisfatti – continua Galeotti – anche perché i pannelli si possono trasportare facilmente e duplicare: altri hanno già chiesto la nostra mostra". Tra questi, anche il Museo di Casa Cervi a Reggio Emilia, che ha inaugurato la mostra domenica scorsa, e altri istituti ferraresi. "Quando abbiamo cominciato a lavorare sulla mostra – così il direttore del Meis, Amedeo Spagnoletto – non eravamo consapevoli di quanto potesse diventare importante in città e fuori città. Per i ragazzi è stata un’occasione di studio comune e di aprire direttamente carte e documenti. Le cose che fanno crescono così come crescono loro stessi".

"Siamo partiti da lontano e ci siamo basati sulla conoscenza – aggiunge la presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea (Isco), Anna Quarzi – prima bisogna conoscere, poi si può leggere il presente". Per quanto riguarda l’esposizione, "da un lato, dove raccontiamo la storia di queste famiglie, abbiamo usato il colore rosso – spiega la studentessa Marta Maria Guggi – perché il rosso è caldo, accogliente, ci ricorda l’ambito famigliare. Dall’altro lato, invece, abbiamo usato un colore grigio: il grigio è freddo, la giusta tonalità per descrivere l’influenza delle leggi razziali su queste persone. Siamo molto contenti del risultato".

E altrettanto contenti devono essere i fruitori della mostra: i pannelli esposti sono il frutto dello studio attivo "sul campo", condotto dagli studenti tra le carte, sui documenti reali e quindi sulla realtà concreta, la cui ricostruzione storica nasce dalla ricerca. E solo la ricerca permette un’analisi attenta della storia. Non è forse questo uno degli scopi del 27 gennaio, della Memoria?